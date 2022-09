Sao Việt ngày trở lại: Lương Bích Hữu vào thẳng Top Trending, Hương Giang biết tiết chế hơn

HHT - Trong thời gian qua, những màn tái xuất làng giải trí của các nghệ sĩ nữ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho công chúng. Nhiều cái tên đã vụt sáng trở lại và dần lấy lại được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Lương Bích Hữu

Từng là nghệ sĩ thần tượng nổi tiếng của V-Pop ở giai đoạn những năm 2000, Lương Bích Hữu được yêu thích bởi hình tượng trẻ trung, dễ thương. Sau khi nhóm H.A.T tan rã, nữ ca sĩ tiếp tục hoạt động solo và cho ra mắt các album như Cô Gái Trung Hoa, It's not over, Ây da ây da...

Sau khoảng thời gian hoạt động tích cực, Lương Bích Hữu tạm rời xa showbiz để sang nước ngoài sinh con, ổn định cuộc sống. Mới đây, cô có màn tái ngộ khán giả đầy bất ngờ trong chương trình The Masked Singer Vietnam. Màn cởi bỏ mặt nạ của "Kim Sa Ngư" Lương Bích Hữu trong tập 7 khiến người xem vỡ òa cảm xúc.

Màn lộ diện của Lương Bích Hữu tại The Masked Singer Vietnam đã leo thẳng vào Top 1 Trending YouTube. Sau những phần trình diễn đầy nội lực trong chương trình, Lương Bích Hữu đã phát hành ca khúc mới nhất Em Vẫn Tin Vào Tình Yêu Ấy của nhạc sĩ Tú Dưa. Khán giả mong "cô gái Trung Hoa" tiếp tục giữ vững phong độ trên đường đua V-Pop.

Hương Giang

Mức độ nổi tiếng của Hương Giang tăng vọt sau khi cô đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Cô bắt đầu xuất hiện dày đặc trong các chương trình truyền hình, sự kiện. Tuy nhiên, sự hoạt ngôn thiếu sự tiết chế của Hương Giang khiến cô vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Những hội nhóm anti Hương Giang liên tục xuất hiện và trở thành "cơn sóng lớn" trong sự nghiệp của cô.

Sau đó, cách xử lý vấn đề với anti-fan của Hương Giang khiến sự việc thêm nghiêm trọng. Cô cũng đánh mất thiện cảm trong lòng khán giả. Sau nhiều biến cố, Hương Giang quyết định tạm dừng hoạt động trong khoảng 6 tháng.

Tháng 10/2021, Hương Giang chính thức quay trở lại làng giải trí. Cô bắt đầu tham gia chương trình thực tế với vai trò huấn luyện viên. Hiện tại, sự xuất hiện của Hương Giang đã có sự chọn lọc nhất định. Bản thân Hương Giang cũng cẩn thận hơn trong lời nói, hành động và dần được khán giả đón nhận trở lại.

Thiều Bảo Trâm

Nhắc đến Thiều Bảo Trâm, khán giả thường nhớ đến câu chuyện tình cảm của cô. Đầu năm 2021, vụ ồn ào "bánh kem trà xanh" khiến nữ ca sĩ xứ Thanh nhận được sự chú ý của khán giả. Dù tất cả chỉ dừng lại ở những "tin đồn", "nghi vấn" nhưng nữ ca sĩ vẫn chọn cách "rời xa" showbiz trong một khoảng thời gian.

Tháng 5/2021, Thiều Bảo Trâm đánh dấu sự trở lại bằng MV Love, Rosie. Cô quyết tâm theo đuổi hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp và nữ tính. Tháng 6/2022, Thiều Bảo Trâm phát hành mini album đầu tay after YOU và MV Chúng Ta Làm Bạn Được Không?.

Thiều Bảo Trâm từng khẳng định cô không lấy cảm hứng sau chia tay để làm sản phẩm cũng như không ra mắt ca khúc để kể câu chuyện cuộc đời mình. Cô quan niệm trách nhiệm của một ca sĩ là hát và khiến khán giả hiểu hơn về âm nhạc của mình.