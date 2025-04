Sắp có đợt gió Đông Bắc mạnh hơn về miền Bắc, Hà Nội sẽ mưa to những hôm nào?

HHT - Đợt gió Đông Bắc đang ảnh hưởng đến miền Bắc hiện tại sẽ sớm nhường chỗ cho gió Đông - Đông Nam và nhiệt độ toàn miền sẽ lại tăng. Nhưng lại có một đợt gió Đông Bắc nữa, khả năng là mạnh hơn, sẽ về và dự báo là sẽ đi kèm mưa to hơn. Thủ đô Hà Nội có thể mưa to vào những ngày nào?

Gió Đông Bắc đã ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành miền Bắc gây mưa vừa đến mưa to, có nơi còn có mưa đá, đúng như đã đề cập trong các bản tin trước.

Trời chuyển gió kèm mưa khiến nhiệt độ giảm hẳn, không còn cái nóng hầm hập bức bối của vài ngày trước. Chiều nay, 25/4, nhiệt độ Hà Nội chỉ khoảng 28oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), tức là giảm khoảng 10oC so với cùng thời điểm hôm qua. Các khu vực lân cận có nhiệt độ tương tự Hà Nội hoặc chênh lệch ít.

Đợt gió Đông Bắc này tương đối nhẹ, có thể dần tan ngay trong ngày hôm nay. Từ mai, nhiệt độ miền Bắc sẽ lại tăng dần, lên mức 32 - 34oC, trời gần như hết mưa.

Nhưng nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành miền Bắc chỉ tăng trong khoảng 2 ngày, chưa kịp tới mức nắng nóng thì sẽ lại có một đợt gió Đông Bắc nữa về, dự báo mạnh hơn đợt hiện tại và khả năng là sẽ đi kèm mưa to hơn, kéo dài hơn.

Cụ thể, đợt gió Đông Bắc tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc từ khoảng ngày 28/4 và mưa diện rộng sẽ bắt đầu diễn ra trong cùng ngày, nhiều nơi mưa to. Các dự báo hiện tại cho thấy ở Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa từ ngày 28/4 đến 1/5, trong đó ngày 28/4 và 30/4 là mưa to hơn và nhiều hơn (lâu tạnh). Từ 2/5 có thể hết mưa, trời có nắng nhưng chưa đến mức nắng nóng.

Như vậy, Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc sắp tới lại có mưa to, lại mưa đúng 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ; một số nơi có thể có các hiện tượng thời tiết không tốt như mưa đá, sấm sét, gió giật, dông lốc… Vì vậy, người dân lưu ý sắp xếp các kế hoạch di chuyển phù hợp, nếu đang ở ngoài trời mà thấy có các hiện tượng thời tiết như vừa đề cập thì cần nhanh chóng tìm chỗ trú.