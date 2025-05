Sắp có gió Đông Bắc về khiến miền Bắc hết oi nóng, Hà Nội chuyển mát và mưa

HHT - Trạng thái oi nóng, lúc nắng lúc mưa ở miền Bắc sắp kết thúc vì có một đợt gió Đông Bắc hiếm hoi sẽ về. Dự báo miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to. Ở Hà Nội, dự báo trời sẽ chuyển mưa và mát. Những thay đổi thời tiết thế này sẽ bắt đầu từ hôm nào?

Đợt mưa dông vừa giảm, thời tiết ở miền Bắc đã trở nên oi nóng. Nhiệt độ khá cao, độ ẩm cũng cao, cộng với việc trời lúc nắng to, lúc nhiều mây khiến nhiều người cảm thấy oi bức, dễ mệt mỏi.

Trạng thái thời tiết “ẩm ương”, nắng mưa bất chợt này dự báo sẽ còn duy trì trong khoảng 2 ngày tới. Trong cùng khoảng thời gian này, nhiệt độ toàn miền còn tăng nên cảm giác bí bức cũng vậy.

Cũng trong 2 ngày tới, Hà Nội có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất vào buổi chiều có thể lên đến 40oC hoặc hơn (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các tỉnh thành lân cận có xu hướng thay đổi tương tự, dù nhiệt độ có thể thấp hơn Hà Nội một chút.

Thời tiết sẽ bắt đầu thay đổi từ khoảng 23/5.

Dự báo từ khoảng chiều đến đêm 23/5 (thứ Sáu), một đợt gió Đông Bắc sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta - quả là điều rất hiếm hoi ở thời điểm này. Đến đêm 23/5 hoặc sáng 24/5, ảnh hưởng của gió Đông Bắc mở rộng tới đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội. Nắng nóng và oi bức chấm dứt.

Khối không khí lạnh - gọi như vậy cho dễ hình dung dù ở thời điểm này thì nó không gây lạnh nữa - khi về sẽ “va chạm” với khối không khí nóng và ẩm, gây mưa to, có thể ở toàn miền Bắc. Hiện tại, phần lớn các mô hình dự báo là ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác sẽ có mưa to nhất vào ngày 23/5, còn nhiệt độ sẽ giảm rõ rệt hơn vào ngày 24/5 hoặc 25/5. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội thậm chí có thể xuống dưới 30oC, trời dịu hơn hẳn.

Vì tốc độ di chuyển của khối không khí lạnh có thể thay đổi, nên thời điểm chấm dứt nóng oi ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng có thể xê xích một chút, nhưng hiện tại các mô hình đều thống nhất trong dự báo về không khí lạnh như trên.