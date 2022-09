Sau Anh Tú - Diệu Nhi, đến lượt Bình An - Phương Nga "bắt trend" khoe giấy đăng ký kết hôn

HHT - Hình ảnh Bình An và Phương Nga nhận giấy đăng ký kết hôn ở phường đang khiến cộng đồng mạng phì cười vì biểu cảm hết sức lầy lội của cô dâu.

Sau khi nhá hàng ảnh cưới cũng như tiết lộ đám cưới sẽ tổ chức vào tháng 10 tới, cặp đôi Bình An và Phương Nga lại tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú với khoảnh khắc nhận giấy đăng ký kết hôn ở phường.

Trên trang cá nhân, nàng Á hậu dí dỏm than thở “Bị lên phường” kèm theo ánh mắt đúng kiểu "tôi là ai, đây là đâu" trong khi Bình An vô cùng sung sướng hạnh phúc. Phản ứng trái ngược của cặp đôi khiến khán giả phì cười vì quá đỗi hài hước. Nhiều người còn thấy tiếc vì nếu như Phương Nga tháo khẩu trang ra, biểu cảm của nàng Á hậu sẽ còn ấn tượng hơn nữa.

Sau màn khoe giấy đăng ký kết hôn hết sức lầy lội của Anh Tú - Diệu Nhi rồi bây giờ là Phương Nga - Bình An, rất có thể sẽ mở ra trào lưu mới ở V-Biz trong mùa cưới năm nay.

Tuy Bình An - Phương Nga vẫn chưa hé lộ ngày cưới chính thức nhưng hôn lễ của cặp đôi hẳn sẽ quy tụ rất nhiều gương mặt đình đám của showbiz. Bình An là diễn viên lâu năm, đã đóng chung với nhiều nghệ sĩ như: Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Quỳnh Kool… còn Á hậu Phương Nga thì thân thiết với rất nhiều Hoa - Á hậu. Chỉ riêng dàn khách mời hùng hậu này cũng đủ biến đám cưới Bình An - Phương Nga trở thành một sự kiện được khán giả mong chờ.