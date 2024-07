Sau Bright, tới Mile công khai bạn gái khiến fan cặp đôi KinnPorsche thất vọng

HHT - Việc Mile - Apo "bể thuyền" từng được fan dự tính từ trước, bởi tin đồn Mile có bạn gái đã xuất hiện khoảng 3 năm nay. Nhưng cách Mile Phakphum đối mặt với lời đồn hẹn hò, công khai bạn gái mới là điều làm fan couple vừa thất vọng vừa tức giận.

KinnPorsche: The Series là cơn sốt màn ảnh Thái Lan vào mùa Hè năm 2022. Thành công của phim đưa Mile Phakphum và Apo Nattawin trở thành bộ đôi khiến cộng đồng mê phim boylove châu Á "phát cuồng". Couple "mafia - vệ sĩ" Mile - Apo được "đẩy thuyền" từ trên phim tới ngoài đời, cùng nhau "cá kiếm" không ít từ các hợp đồng quảng cáo của nhiều thương hiệu lớn.

Trước và sau khi KinnPorsche lên sóng, những tin đồn Mile có bạn gái đã râm ran. Người hâm mộ của Mile - Apo vừa bênh vực anh khỏi lời đồn vừa chuẩn bị sẵn tâm thế một ngày "thuyền chìm". Họ hiểu rõ cần phải rạch ròi giữa phim và đời thực, cũng như những hành động nhiều phần trăm chỉ là fan service.

Nan là cô gái được đồn đoán là người yêu của Mile. Có tin đồn hai người hẹn hò được khoảng 6 năm. Concert solo đầu tiên của Mile diễn ra vào đầu tháng 6 năm nay, Nan cũng tới xem. Sau khi concert kết thúc, Nan tới Thổ Nhĩ Kỳ du lịch. Mạng xã hội bắt đầu rầm rộ thông tin Mile va Nan đi cùng nhau. Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi fan phát hiện có người chụp được ảnh Mile và Nan quàng vai nhau dạo chơi ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ban đầu, fan couple cho rằng đây chỉ là anti-fan cố "đánh lận" vì ảnh rất mờ. Nhưng video được Nan đăng tải sau khi trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy đồ cô mặc giống với cô gái trong ảnh. Sau đó, người hâm mộ phát hiện toàn bộ bạn bè của Nan đồng loạt bỏ theo dõi tài khoản của Mile.

Không lâu sau, nam diễn viên đăng một bức ảnh mặc đồ trắng lên Story Instagram, trang phục giống người đàn ông trong ảnh fan qua đường chụp được và bối cảnh tương đồng với hình Nan đăng.

Động thái này của Mile được coi là ngầm thừa nhận Nan chính là bạn gái của anh. Khi làn sóng chỉ trích dâng cao, ngày 27/6, Mile đăng một dòng chữ "I'm Sorry" (Tôi xin lỗi) lên Twitter. Nhiều người hâm mộ (trong đó có cả fan couple) mủi lòng vì nghĩ rằng anh chân thành hối lỗi do đã làm tổn thương fan, sợ rằng anh sẽ tuyên bố dừng hoạt động. Không ít fan để lại bình luận an ủi anh.

Tuy nhiên, đêm cùng ngày, những hình ảnh anh đi bar cùng Nan và bạn bè cô bị rò rỉ như một cú tát vào cộng đồng fan. Fan couple Mile - Apo chạm đáy tuyệt vọng. Hàng loạt các blog, fanbase lớn của Mile và Mile - Apo tuyên bố "đóng cửa" vì không thể chấp nhận cách hành xử của anh.

Người hâm mộ bắt đầu lật lại toàn bộ những điều Mile làm trong quá khứ. Nếu thời gian hẹn hò với Nan là đúng, fan cảm thấy "rùng mình" khi Mile vẫn "xào couple" với Apo dù KinnPorsche kết thúc. Anh tuyên bố còn độc thân trong các sự kiện giao lưu thân thiết, "thả tim" các bài viết ghép đôi của fan couple Mile - Apo. Trước mặt người hâm mộ, Mile "thả hint" với Apo, còn sau lưng lại âu yếm bên bạn gái. Fan soi ra trong thời gian Mile cùng Nan ở Thổ Nhĩ Kỳ, anh cố ý đăng Story Instagram với trạng thái đêm khó ngủ để vờ như ở Bangkok (trong khi lúc đó là ban ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ).

Đông đảo người hâm mộ bày tỏ, họ tức giận và thất vọng tột cùng không phải vì Mile có bạn gái hay "thuyền" Mile - Apo "đắm", mà là vì thái độ gian dối, thiếu tôn trọng fan của nam diễn viên. Fan biết chắc chắn Mile hiểu về cơn phẫn nộ của cộng đồng fan Thái và quốc tế, nhưng những gì anh làm chỉ là một câu "I'm sorry" cụt ngủn. Vì ngay đêm đó, anh đi bar cùng Nan, nên các fan nghĩ rằng đó là lời Mile dành cho cô, không phải cho người hâm mộ như họ "ảo tưởng".

Trên các trang mạng xã hội, hàng loạt người hâm mộ của Mile hay Mile - Apo tuyên bố "thoát fan". Người bày tỏ sự thất vọng và tiếc nuối vì quãng thời gian dài support, bảo vệ thần tượng nhưng không được tôn trọng. Người liên tục "dí" Mile tới cùng, "đào" ra những ảnh Love-stagram của anh và Nan, chỉ trích nam diễn viên, ép anh phải có một bài tuyên bố chính thức, xin lỗi người hâm mộ...