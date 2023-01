Sau cái ôm gây "bão mạng" tại show Làn Sóng Xanh, Hồ Ngọc Hà nhắn nhủ gì đến Mỹ Tâm?

HHT - Khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà và Mỹ Tâm ôm nhau thắm thiết phía sau hậu trường lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2022 nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội.

Mới đây, lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2022 đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ nổi bật ở nhiều thế hệ như: NSND Bạch Tuyết, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Cẩm Ly, Trấn Thành, Minh Hằng, Tóc Tiên, Ngọc Mai, Đức Phúc, Hoàng Dũng, Amee, HIEUTHUHAI, MONO...

Một trong những khoảnh khắc tại lễ trao giải đang gây "bão mạng" chính là đoạn clip ghi lại cảnh Hồ Ngọc Hà và Mỹ Tâm hội ngộ sau hậu trường. Trái ngược với những đồn đoán về mối quan hệ "bằng mặt không bằng lòng", Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà đã dành cho nhau những cái ôm cực thân thiết.

Mới đây, giọng ca Cô Đơn Trên Sofa cũng đã gửi lời cảm ơn Mỹ Tâm và bày tỏ: "Không lúc nào gặp gỡ mà chị không hỏi thăm. Chị là đàn chị. Nên vì có lỡ những bài viết hay bất kỳ một sự so sánh nào Hà cũng muốn xin lỗi chị vì đó là điều không nên có". Bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà còn gửi lời chúc sinh nhật sớm đến Mỹ Tâm: "Gần đến sinh nhật mong chị luôn thật nhiều sức khoẻ, xinh đẹp và luôn vững phong độ như vậy".

Lễ trao giải Làn Sóng Xanh năm nay gây ấn tượng bởi những phần trình diễn giao thoa giữa âm nhạc hiện đại, mang tinh thần Gen Z và các ca khúc từng là "thanh xuân" nhiều thế hệ. Sự xuất hiện của 2 giọng ca "idol của idol" Cẩm Ly và Đan Trường cùng những ca khúc đình đám một thời đã mang đến nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, chất lượng âm thanh liên tục gặp vấn đề là một điểm trừ lớn của lễ trao giải năm nay.

Một khoảnh gây xúc động không kém chính là nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã bất ngờ xuất hiện trên sân khấu. Qua một loạt dự án âm nhạc hoành tráng, nữ ca sĩ đã nhận được giải thưởng đặc biệt “Biểu tượng của năm” dù không còn tham gia vào đề cử tại các giải thưởng âm nhạc nữa.

Debut chưa đầy 6 tháng, MONO là cái tên liên tục được xướng lên khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Ra mắt khán giả bằng một full album được đầu tư chỉn chu, cộng hưởng với sức lan tỏa mạnh mẽ của ca khúc Waiting For You, MONO "gói mang về" 3 giải thưởng: Top 10 ca khúc được yêu thích nhất (Waiting For You), Gương mặt mới xuất sắc và Nam ca sĩ được yêu thích nhất.

Với album LINK và loạt dự án hoành tráng, Hoàng Thùy Linh cùng DTAP và ê-kíp "bội thu" giải thưởng: Top 10 ca khúc được yêu thích, Ca khúc của năm, Hòa âm phối khí, Album của năm và đặc biệt là hạng mục Nữ ca sĩ của năm.

Bên cạnh đó, Trúc Nhân cùng màn comeback bùng nổ sau 3 năm vắng bóng cũng đã mang về 3 giải thưởng: Top 10 ca khúc được yêu thích nhất, MV của năm và hạng mục Nam ca sĩ của năm.