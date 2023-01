Ngày hội Học sinh - Sinh viên toàn quốc 2023: Đức Phúc và sao Việt nào sẽ góp mặt?

HHT - Dàn nghệ sĩ khách mời được hé lộ khiến Gen Z càng háo hức "Ngày hội Học sinh - Sinh viên toàn quốc - Connect Fest 2023" chính thức diễn ra. Không chỉ được thưởng thức những màn trình diễn mãn nhãn, chương trình còn tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên cả nước giao lưu, học hỏi, phát huy thế mạnh của bản thân.

Ngày hội Học sinh - Sinh viên toàn quốc - Connect Fest 2023 được tổ chức nằm trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 73 năm ngày Truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2023). Đại tiệc âm nhạc sẽ được tổ chức vào ngày 7/1 tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội.

Mới đây, dàn nghệ sĩ khách mời góp mặt tại đêm nhạc đã được hé lộ. Đức Phúc và Bùi Công Nam là 2 cái tên được Gen Z trông đợi nhất. Các bạn trẻ tò mò không biết cả hai sẽ đem đến những bản hit nào để khuấy động không khí. Ngoài ra, bộ đôi MC Hype Thomas, DJ Mike Hào, ca sĩ Thu Hằng và ca sĩ Đông Hùng cũng sẽ có mặt để làm nóng sân khấu.

Connect Fest 2023 không chỉ mở ra đại tiệc âm nhạc lớn nhất cho học sinh, sinh viên, mà còn tổ chức hàng loạt các hoạt động nhằm kết nối các bạn trẻ trên cả nước. Ngày hội sẽ quy tụ các câu lạc bộ như nhảy, múa, chơi guitar... đến giao lưu. Các câu lạc bộ ngoại ngữ, văn hóa quốc tế từ các trường sẽ tham gia trưng bày các sản phẩm từ các nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

Cuộc thi nhảy "Lead with Lof dance festival" và cuộc thi tranh biện "Lead with Lof Scholar cup" cũng sẽ diễn ra trong Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc - Connect Fest 2023. Đây là 2 hoạt động được Gen Z quan tâm nhất, bên cạnh đại nhạc hội. Không chỉ là nơi so tài, phát huy thế mạnh bản thân, 2 cuộc thi còn là nơi để các bạn học sinh, sinh viên giao lưu, học hỏi, kết bạn mới.

Các hoạt động trải nghiệm thực tế tại Connect Fest 2023 sẽ được chia làm 5 khu vực theo tiêu chí "5 Tốt": Khu vực Đạo đức tốt (Kết nối truyền thống), khu vực Học tập tốt (Kết nối tri thức), khu vực Tình nguyện tốt (Kết nối yêu thương), khu vực Thể lực tốt (Kết nối sức mạnh) và khu vực Hội nhập tốt (Kết nối quốc tế).

Tối 7/1, song song với đêm nhạc hội là lễ tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt", "Sao Tháng Giêng" cấp Trung ương sẽ chính thức diễn ra. Theo đó, 85 cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và 30 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể Sinh viên 5 tốt" năm 2022, 104 cá nhân đạt Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" sẽ được vinh danh.