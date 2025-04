Sau khi ăn lẩu quá cay, một cô gái ở Trung Quốc bị đau họng rồi thiệt mạng

HHT - Một cô gái mới 26 tuổi ở Trung Quốc đã vào bệnh viện vì bị đau họng sau khi ăn lẩu. Tuy nhiên, chỉ vào bệnh viện được 10 phút thì cô đã qua đời. Sự việc này là thế nào và tại sao việc ăn lẩu lại có thể dẫn đến hậu quả như vậy?

Một số người có thể bị đau họng sau khi ăn đồ cay nóng như món lẩu, nhưng thường thì triệu chứng không kéo dài và không nghiêm trọng.

Nhưng mới đây, một cô gái ở thành phố Chương Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) đã phải tới bệnh viện với tình trạng đau họng, khó thở. Chỉ trong vòng 10 phút kể từ khi đến bệnh viện, tình trạng của cô tệ đi nhanh chóng và cô qua đời. Cô gái này mới 26 tuổi.

Tối hôm trước khi vào viện, cô gái ăn lẩu cùng bạn bè sau giờ làm việc. Ăn xong, cô thấy hơi đau họng nhưng chỉ cho rằng đó là vì ăn lẩu cay.

Tuy nhiên, khi ngủ dậy vào sáng hôm sau, cô gái thấy họng rất đau và ngày càng khó thở. Cô vội vàng vào bệnh viện nhưng rất tiếc là chỉ sau 10 phút, cô đã ngã gục xuống và qua đời, các bác sĩ cấp cứu nhưng không kịp.

Sự việc trên khiến nhiều người thấy hoang mang vì hậu quả mà món lẩu có thể gây ra.

Vậy lời giải thích là thế nào?

Bác sĩ đã xác nhận rằng cô gái trên qua đời do bị viêm nắp thanh quản cấp - đây là chứng viêm ở cơ quan phía sau họng. Những triệu chứng chính bao gồm đau họng nghiêm trọng và khó thở, theo trang Cleveland Clinic.

Khi nắp thanh quản bị sưng nhiều, nó có thể gây tắc nghẽn đường thở, thậm chí là ngạt thở - rất nguy hiểm và có thể dẫn đến tử vong. Nhiều yếu tố có thể gây ra tình trạng sưng ở nắp thanh quản, bao gồm bị bỏng do chất lỏng nóng, do viêm, do tổn thương họng.

Tuy nhiên, bác sĩ nói không thể xác nhận món lẩu có liên quan gì đến tình trạng của cô gái trên hay không. Dù sao, các bác sĩ cũng khuyên người dân nếu thấy không khỏe thì tốt nhất là đi khám ngay trước khi các triệu chứng trở nên nặng hơn.