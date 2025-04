Sau khi lộ ảnh "bụng sữa", Sơn Tùng M-TP bất ngờ chặn luôn fansite lâu năm?

HHT - Sau chiếc ảnh lộ bụng gây sốt cõi mạng, Sơn Tùng M-TP đã có động thái "lạ" với Sweet Death For Sky M-TP’s - fansite lâu năm của nam ca sĩ.

Tại nhạc hội diễn ra ở thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) tối 12/4, Sơn Tùng M-TP xuất hiện với giao diện "sai đẹp chiêu". Vẫn thần thái và gu thời trang chất lừ, chủ tịch M-TP Entertainment khiến các Sky liên tục hò reo. Tuy nhiên, nam ca sĩ lại vô tình để lộ phần "bụng sữa" trên sân khấu.

Fansite "ruột" của Sơn Tùng M-TP - Sweet Death For Sky M-TP’s đã không bỏ lỡ loạt khoảnh khắc "hiếm có" của thần tượng. Màn "check var" liên tục này khiến người hâm mộ thả "bão haha". Mới đây, admin fanpage thừa nhận đã bị Sơn Tùng M-TP block (chặn) trên mạng xã hội: "Tôi vô can. Mới bình luận được cái ăn mừng chưa bị chặn, một giây sau...".

Không chỉ bị người hâm mộ trêu chọc, Sơn Tùng M-TP còn xuất hiện trên bài đăng của Trấn Thành. Đạo diễn Bộ Tứ Báo Thủ ghép ảnh của chính mình, cộng với hai bức ảnh lộ bụng của ERIK và Sơn Tùng M-TP, đồng thời so sánh: "Thai phụ ba tháng - sáu tháng - chín tháng". MC Anh Trai "Say Hi" cũng tự cười bản thân, cho rằng tấm hình ông già Noel từng viral mạng xã hội của mình có sự "can thiệp". "Tôi nghi bức ảnh của tôi bị chỉnh thêm. Sao to kinh dị, bự hơn hẳn mọi người. Không bênh được luôn. Ớn lạnh".