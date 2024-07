Sau Kim Soo Hyun, fan nghi Kim Ji Won đang "thả hint" hẹn hò trong fanmeeting

HHT - Chỉ là những suy đoán chưa được chính chủ xác thực nhưng vẫn làm fan của Kim - Kim couple "sướng rơn". Đó là bức vẽ và những chia sẻ của Kim Ji Won trong fan meeting tại Nhật Bản vừa qua.

Trong fanmeeting tại Nhật Bản vừa kết thúc, Kim Ji Won tổ chức một mini game chơi cùng người hâm mộ. Ở phần "đuổi hình bắt chữ", cô nhận được từ khóa là "Be My One" (tạm dịch: Là duy nhất của em) - tên fanmeeting. Để diễn tả, Ji Won đã vẽ hai người nắm tay nhau và số 1.

Đây là một bức vẽ sát nghĩa với từ khóa, nhưng với fan của Queen of Tears, nhất là của Kim - Kim couple (Kim Soo Hyun - Kim Ji Won) thì lại không đơn giản như vậy. Hình ảnh đôi nam nữ nắm tay nhau mà nữ diễn viên vẽ khiến người hâm mộ liên tưởng tới cảnh kết của Queen of Tears. Đó là cảnh ở cánh đồng hoa oải hương, Hong Hae In (Kim Ji Won) tới đón Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun), thực hiện lời hứa làm thiên sứ đón anh về thiên đường sau khi anh qua đời.

Người hâm mộ coi đây như một hint (gợi ý) mà Ji Won đưa ra. Còn nếu chỉ là vô tình thì rõ là mỹ nhân họ Kim có tình mới hữu ý vẽ một bức tranh gợi nhớ tới cảnh phim đầy cảm xúc này như vậy.

Cũng trong fanmeeting này, Kim Ji Won chia sẻ khi được hỏi về trang phục đáng nhớ nhất: "Đó là chiếc váy trắng tôi mặc ở cánh đồng hoa oải hương lúc chờ Hyun Woo". Chiếc đầm cô mặc trong buổi họp fan còn có họa tiết giống hoa lavender.

Người hâm mộ càng rần rần hơn khi Kim Soo Hyun từng trả lời rằng cảnh quay trên cánh đồng hoa oải hương chính là nơi anh nhớ nhất khi ghi hình tại Đức. Trên Instagram cá nhân, nam diễn viên đã vài lần "thả ảnh" chụp ở đây và làm "nức lòng" fan couple nhất chính là ảnh chụp bóng lưng của anh và Ji Won. Đó cũng là ảnh hậu trường quay cảnh kết của Queen of Tears.

Trước đó, Kim Soo Hyun từng khiến người hâm mộ châu Á lẫn truyền thông Hàn phát sốt vì động thái xóa đi 3 bức ảnh được cho là lovestagram với bài đăng trước của Kim Ji Won. Tin hẹn hò rần rần trên mặt báo lẫn mạng xã hội nhưng cả hai công ty quản lý của Soo Hyun và Ji Won đều từ chối phản hồi. Khảo sát của đài Chanel A cho biết, 99% cư dân mạng Hàn Quốc ủng hộ nếu cặp đôi công khai hẹn hò.