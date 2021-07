Sau lùm xùm bản quyền, Văn Mai Hương cover ca khúc 40 triệu view của Olivia Rodrigo

HHT - Với khả năng hát tiếng Anh rất tốt, Văn Mai Hương đã làm lại một bản "Happier" mới toanh mash-up với ca khúc đình đám "Nghe Nói Anh Sắp Kết Hôn" của cô.

Mới đây, trên kênh YouTube của mình, Văn Mai Hương bất ngờ chia sẻ bản m ash-up ca khúc tiếng Anh Happier (Olivia Rodrigo). Điều này khiến khán giả không khỏi thắc mắc bởi lùm xùm bản quyền ca khúc Always Remember Us This Way của Lady Gaga và nhạc phim Goblin - I Will Go To You Like The First Snow còn chưa dứt.

Tuy nhiên theo chia sẻ của nữ ca sĩ, cô nhận được lời mời từ Universal Music Group - công ty âm nhạc đang nắm giữ bản quyền ca khúc Happier. Vậy nên việc ca sĩ thực hiện bản cover không có gì sai, cô thậm chí còn xem đây là vinh dự bởi bản thân cũng vô cùng thích bài hát này. "Cảm ơn Universal Music Group vì lời mời cover 'HAPPIER', đây là một vinh dự lớn của Hương vì bài siêu hay. Cảm ơn ê-kíp đã hỗ trợ em ạ", ca sĩ viết.

Vẫn như những lần thể hiện trước, Á quân Vietnam Idol hoàn thành tốt ca khúc Happier gây sốt giới trẻ thời gian qua, phần mash-up Nghe Nói Anh Sắp Kết Hôn giúp đẩy cao trào bài hát lên cao hơn.

Happier là ca khúc của Olivia Rodrigo (sinh năm 2003), vừa ra mắt vào tháng 5/2021. Bài hát được người hâm mộ thế giới yêu thích, hiện MV Lyric Video của cô đạt gần 40 triệu lượt xem và hơn 1 triệu lượt yêu thích. Bài hát là nỗi lòng của một chàng trai vô tình gặp lại người yêu cũ và thấy cô nàng đang vui vẻ, hạnh phúc bên người mới. Anh đau lòng nhưng chỉ gượng cười và chờ đợi cô sẽ quay về bên mình.

Trước đó, Văn Mai Hương vướng vào ồn ào bản quyền với ca khúc Always Remember Us This Way của Lady Gaga. Cụ thể Little Monsters (tên fandom của Lady Gaga) tại Việt Nam đã lên tiếng về việc Văn Mai Hương liên tục cover ca khúc của thần tượng với mục đích thương mại mà chưa có sự cho phép của "chính chủ". "Drama" kéo dài suốt một thời gian, dù chủ nhân hit Nếu Như Anh Đến đã lên tiếng xin lỗi và giải thích về lý do chọn cover Always Remember Us This Way nhưng vẫn không được người hâm mộ chấp nhận.

Đến 7/6, bản mash-up được thể hiện bởi Hòa Minzy và Văn Mai Hương là "Always Remember Us This Way / Ngày Chưa Giông Bão" đã bất ngờ biến mất khỏi 2 trang nhạc trực tuyến lớn là Apple Music và iTunes. Tuy nhiên MV cover bài hát này của Văn Mai Hương vẫn được giữ nguyên trên YouTube.