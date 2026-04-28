Sau "Tiệm Ăn Của Quỷ", đạo diễn Hàm Trần tái xuất với phim kinh dị "nặng đô"

Như Lê

HHTO - Sau series kinh dị ăn khách "Tiệm Ăn Của Quỷ", đạo diễn Hàm Trần và ê-kíp sản xuất tiếp tục thực hiện dự án điện ảnh "Sợi Chỉ Đỏ", hứa hẹn mang đến một trải nghiệm táo bạo hơn.

Sợi Chỉ Đỏ tiếp tục phát triển hướng đi mà Tiệm Ăn Của Quỷ từng tạo nên “cơn sốt” trước đó: Kết hợp chất liệu văn hóa bản địa với yếu tố kinh dị hiện đại, đào sâu những góc khuất trong bản năng con người. Thay vì lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc với việc “lộ diện” nhân vật chính và phụ, hình ảnh đầu tiên của Sợi Chỉ Đỏ chỉ cho thấy tạo hình biến dạng của một nạn nhân. Hướng đi này kích thích trí tò mò của khán giả và phần nào hé lộ độ “nặng đô” mà đạo diễn và ê-kíp theo đuổi.

Đạo diễn Hàm Trần - người đứng sau các tác phẩm ăn khách như Tiệm Ăn Của Quỷ, Tử Chiến Trên Không.

Sợi Chỉ Đỏ mang đến bối cảnh ngột ngạt, nhịp dựng dồn dập. Mạch truyện được dẫn dắt bằng hình ảnh một kẻ trong cơn đau đầu dữ dội phát hiện ra “con mắt thứ ba” dị thường trên trán, cùng câu nói vọng từ đâu đó: “Lại nữa rồi, có thêm một người bị giết” - chi tiết dự báo một vụ giết người hàng loạt.

Bộ phim định hướng khai thác nỗi sợ mang tính tâm lý và tiềm thức, khi tập trung vào những “nhát cắt hồi tưởng” của nhân vật. Bên cạnh đó, hàng loạt chi tiết được cài cắm, nhằm gợi mở những bí ẩn tâm linh. Một dàn nhân vật chưa rõ ai chính, ai phụ, nhưng dường như đều bị cuốn vào một vòng xoáy - nơi “số mệnh” buộc họ phải đối diện với những hệ quả mà họ tìm cách trốn chạy.

Ngoài ra, đạo diễn Hàm Trần mang yếu tố “body horror” - một nhánh kinh dị chú trọng vào sự biến dạng của hình thể - kết hợp cùng chất liệu văn hóa Á Đông để tạo sự ám ảnh về mặt thị giác. Với những thông tin “vừa nhiều lại vừa ít” được hé lộ trong trailer, Sợi Chỉ Đỏ cho thấy tham vọng định hình một tác phẩm kinh dị đa thể loại, tập trung khai thác nỗi sợ mang tính tâm lý và tiềm thức.

Dàn diễn viên xuất hiện trong trailer đầu tiên của Sợi Chỉ Đỏ đều là những tên tuổi thực lực: Kiều Trinh, Ba Tây, Trần Nghĩa, Ngọc Phước... Trong đó, hai cái tên gây chú ý chính là bộ đôi Quang TuấnĐoàn Minh Anh.

Ngọc Phước và Đoàn Minh Anh trong các phân cảnh đầu tiên được ê-kíp hé lộ.

Dù câu chuyện chính và vai trò của từng diễn viên vẫn còn giữ kín, nhưng những thước phim đầu tiên phần nào khẳng định màu sắc kinh dị - tâm linh - giật gân sẽ được đẩy lên một cấp độ mới trong Sợi Chỉ Đỏ. Bộ phim được kỳ vọng mang đến một trải nghiệm kinh dị khác biệt cho khán giả.

Như Lê
#phim kinh dị #Hàm trần #phim Sợi chỉ đỏ #điện ảnh Việt Nam #Quang Tuấn #Đoàn Minh Anh #Ngọc Phước

