Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay: Ai ngờ một cảnh quay hỏng cũng ngọt lịm tim cỡ này

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Một cảnh quay hỏng thôi mà Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng còn ngọt ngào hết mức thì cảnh chính thức lên phim "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay" còn tình cảm đến đâu nữa?

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay dù đã kết thúc nhưng khán giả vẫn chưa muốn chia tay các nhân vật, đặc biệt là chàng Triệu Phú và nàng Thanh Tâm quá đỗi dễ thương. Netizen không chỉ xem đi xem lại các tập phim chính thức mà còn tìm kiếm cả những đoạn hậu trường.

Và chính Gia Huy đã chia sẻ một đoạn phim quay hỏng để dìm hàng chính bản thân. Trong cảnh này, chàng Triệu Phú đang ngủ thì cô nàng hộ lý Thanh Tâm tới, gọi Triệu Phú dậy bằng một nụ hôn bất ngờ. Nhưng chẳng ngờ Lê Tam Triều Dâng đã diễn xong phần mình mà vẫn thấy Võ Điền Gia Huy nằm im, không phối hợp theo kịch bản đã tập.

Hóa ra nam diễn viên mệt quá nên nằm lên ghế sofa là ngủ quên luôn, đến khi tỉnh dậy vẫn còn ngơ ngác thấy rõ. Sau đó, Võ Điền Gia Huy đã nhanh chóng xin lỗi Lê Tam Triều Dâng cũng như cả đoàn. Tất nhiên không ai trách móc nam diễn viên vì ai cũng hiểu đóng phim truyền hình rất mệt, mọi người đều thiếu ngủ do thường xuyên quay đêm nên chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ được ngay.

Còn khán giả thì tấm tắc khen Võ Điền Gia Huy cùng Lê Tam Triều Dâng có phản ứng hóa học siêu đỉnh, dù là quay hỏng vẫn cảm nhận rõ sự ăn ý ngọt ngào. Trong thời gian Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay lên sóng, cả hai người thường dính như sam trong các sự kiện, Lê Tam Triều Dâng không ngại thoa son cho đối phương khi cùng livestream bán hàng, tương tác thân thiết trên mạng xã hội nên càng khiến khán giả muốn đẩy thuyền.

Giờ đây, khi phim đã hết thì khán giả càng muốn thấy Võ Điền Gia Huy cùng Lê Tam Triều Dâng vẫn tiếp tục sánh bước bên nhau, giống như nhiều cặp đôi vướng tin đồn "phim giả tình thật" khác.

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay #Võ Điền Gia Huy #Lê Tam Triều Dâng #Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng

