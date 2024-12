SBS Gayo Daejeon 2024: 2NE1 diễn cháy như tóc Dara, G-Dragon gây tiếc nuối

HHT - Đúng như setlist được tiết lộ trước giờ diễn, 2NE1 đem tới liên hoàn hit tại SBS Gayo Daejeon 2024 và G-Dragon không diễn "Home Sweet Home". Với phần trình diễn của G-Dragon (BIGBANG), khán giả cảm thấy tiếc nuối vì quá ngắn.

2NE1 cháy hết nấc

Sân khấu của 2NE1 được dựng khá đơn giản, bao gồm dancer hỗ trợ, hiệu ứng màn LED và tia lửa. Nhưng "độ chiến" của 4 thành viên đã khỏa lấp khoảng trống, thổi bùng bầu không khí của SBS Gayo Daejeon 2024.

Nhóm lần lượt đem tới 5 bản hit Come Back Home, Fire, I Don’t Care, UGLY và kết lại bằng I Am The Best. Khả năng hát live và làm chủ sân khấu của "huyền thoại nhóm nữ" nhà YG đã không còn gì để bàn cãi. Điều khiến các fan cũng bất ngờ và thích thú là Park Bom cũng nhảy hết mình trong xuyên suốt set diễn. Bởi trong các concert thời gian gần đây, người hâm mộ đã quá quen với hình ảnh Park Bom bỏ phần nhảy, chỉ feel theo nhạc để đảm bảo hát live do thể lực yếu.

Dara đem mái tóc dựng ngược như lửa cháy từng gây sốt một thời trở lại sân khấu. Đã nói rất nhiều lần nhưng cư dân mạng vẫn không thể ngưng cảm thán về năng lượng dồi dào và nhan sắc như bị thời gian bỏ quên của Dara.

G-Dragon khiến khán giả còn đang high đã kết màn

Trưởng nhóm của BIGBANG bắt đầu với POWER, sau đó là xuất hiện trên ngai vàng in biểu tượng hoa cúc mất một cánh của chính mình trong giai điệu của Sober và Crooked.

Trước đó là đội vương miện ở MAMA 2024, hiện tại là ngồi chễm trệ trên ngai vàng, khán giả tin rằng đây chính là cách G-Dragon khẳng định vị thế "ông hoàng K-Pop" chưa từng mai một của anh. Suốt set diễn ngầu bao nhiêu thì tới kết màn, fan cười đau bụng bấy nhiêu vì nam rapper nằm luôn ra sàn. Không rõ có phải do quá mệt hay không mà G-Dragon nhất quyết không ngồi dậy, bất chấp các dancer đã đi vào trong, các "hậu bối" cũng bắt đầu ra chào khán giả.

Nhiều người hâm mộ cảm thấy hẫng nhẹ sau khi trưởng nhóm BIGBANG kết thúc phần trình diễn vì còn đang high thì lại hết nhạc. Tính cả intro, set diễn của G-Dragon chỉ hơn 7 phút, bị cho là quá ngắn. Nhiều phần trình diễn của các thần tượng khác tại SBS Gayo Daejeon 2024 cũng gây tiếc nuối vì chỉ vỏn vẹn 3 - 4 phút, tương đương với một sân khấu quảng bá hằng tuần bình thường.