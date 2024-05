SEVENTEEN đi ăn cưới: Mingyu - Hoshi "tình thương mến", BSS hát OST Queen of Tears

HHT - Đám cưới nào có BSS thì ở đó có "Just do it". Bộ ba của SEVENTEEN lại biến lễ cưới thành mini-concert trong phần hát chúc mừng cô dâu, chú rể. Ở ảnh chụp kỷ niệm, bộ đôi Hoshi - Mingyu khiến fan bật cười vì màn tạo dáng "tình thương mến thương".

Hôm nay (15/5), toàn bộ thành viên của SEVENTEEN đã tới dự hôn lễ của anh quản lý và chuyên gia trang điểm của nhóm. Đám cưới cũng có sự góp mặt của nhiều thần tượng nhà Pledis như NU'EST, fromis_9, TWS, Bumzu... WayV cũng được bắt gặp ở lễ cưới.

Bên cạnh chuyện tình công sở có hậu của anh quản lý và chuyên gia trang điểm, CARAT (fandom của SEVENTEEN) để ý tới màu tóc của S.Coups và Woozi đã đổi từ bạch kim qua xanh đen và đen. Khoảnh khắc "bộ đôi oan gia" Mingyu - Hoshi tạo dáng tình cảm chẳng kém cô dâu chú rể cũng làm fan cười ngất.

Trong Going SEVENTEEN, nhất là ở series Don't Lie, Mingyu và Hoshi thường "thái độ ra mặt" là không đội trời chung. Thế nên, mỗi lần cả hai chụp ảnh thể hiện tình cảm anh em một nhà yêu thương là fan lại được dịp "cà khịa", cũng vô thức bật cười. Buổi chụp ảnh đám cưới này cũng không ngoại lệ. Hoshi tựa đầu vào vai Kim Mingyu, trùng hợp đứng ở vị trí trung tâm. CARAT đùa vui: "Hai anh khát khao center tới thế sao?", "Nghi vấn chiếm spotlight cô dâu chú rể"...

Chúc mừng cho hôn lễ của anh quản lý, phần hát mừng không thể BSS với Just do it. Như thường lệ, phần điệp khúc của bài lại được bộ ba này đổi từ "cứ làm đi, đừng ngại" thành "hôn đi đừng ngại".

Trước lúc tiến về sân khấu biểu diễn Just do it, BSS còn gây bất ngờ khi vừa tiến vào vừa hát The Reasons of My Smiles - nhạc phim của Queen of Tears do các chàng trai thể hiện. Ca từ lẫn giọng hát live ngọt ngào của bộ ba đã đem không khí lãng mạn của bộ phim thổi vào hôn lễ. Lần đầu tiên BSS hát live The Reasons of My Smiles là tại buổi diễn ở chương trình Golden Wave (Đài Loan).

Bên cạnh đó, có CARAT phát hiện nơi tổ chức hôn lễ của anh quản lý cũng là nơi SEVENTEEN chọn làm điểm quay live clip đặc biệt cho ca khúc April shower.