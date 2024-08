Shawn Mendes trở lại sau khủng hoảng tâm lý, diện mạo có lung linh như xưa?

HHT - Shawn Mendes vừa trở lại đường đua âm nhạc với 2 ca khúc mới. Bên cạnh âm nhạc, ngoại hình của nam nghệ sĩ sau thời gian ở ẩn cũng khiến nhiều người quan tâm.

Shawn Mendes vừa chính thức phát hành 2 ca khúc Why Why Why và Isn’t That Enough trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Cả hai sản phẩm được lên kệ nhân dịp sinh nhật của nam ca sĩ và sẽ nằm trong album phòng thu thứ 5 của anh mang tựa đề Shawn. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn ra mắt MV Why Why Why để quảng bá cho lần trở lại này.

Với hai ca khúc này, Shawn Mendes đã tìm đến thể loại Country Pop với tiếng guitar mộc mạc, gần gũi thay vì những dòng nhạc sôi động hay Latin Pop như trong siêu hit Señorita. Cả hai sản phẩm đều nhận về phản hồi tích cực từ cộng đồng yêu nhạc. Phần lời bài hát cũng nhận về nhiều lời khen khi đánh dấu sự chín chắn và trưởng thành của nam ca sĩ chỉ vừa 26 tuổi. “Từng nghĩ tôi sẽ trở thành một người cha. Nhưng thật sốc vì tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Đôi lúc tôi vẫn khóc lớn khi cần mẹ. Tại sao? Tại sao? Tại sao?”, Shawn Mendes viết trong Why Why Why.

Với lần trở lại này, ngoại hình của nam ca sĩ cũng là chủ đề được bàn tán sau thời gian dài vắng mặt khỏi các phương tiện truyền thông. Trước đó, Shawn Mendes đã lui khỏi ánh đèn sân khấu kể từ năm 2020 do có các vấn đề sức khỏe về tinh thần. Shawn Mendes từng là tâm điểm của các sự kiện bởi vẻ điển trai, trẻ trung và thân hình “chuẩn không cần chỉnh”.

Gần 4 năm ở ẩn, Shawn Mendes đã trông trưởng thành và già dặn hơn hẳn so với trước đó. Nam ca sĩ bắt đầu để râu với mái tóc xoăn dài có vẻ luộm thuộm. Dù vậy, anh chàng vẫn không mất đi vẻ đẹp vốn có mà chỉ nhìn chín chắn hơn nhiều. Gu ăn mặc của Shawn giờ đây trông khá đơn giản với chiếc quần jeans và áo thun tối giản. Nam ca sĩ cũng thường xuyên cởi trần trong các video được đăng tải gần đây trên YouTube. Sự chuyển biến trong phong cách âm nhạc và ngoại hình của Shawn khiến khán giả liên tưởng tới Justin Bieber - đồng hương người Canada của anh. Justin cũng từng từ bỏ hình ảnh chàng "hoàng tử nhạc Pop" sáng láng, sành điệu để "đổi giao diện" sang hình tượng người đàn ông trưởng thành, trầm tĩnh khi ra mắt album Justice (2021).