Show Bottega Veneta: Cụ bà 79 tuổi sành điệu gây sốt, Thư Kỳ phong độ

HHTO - Dàn sao châu Á trên hàng ghế đầu show Bottega Veneta Thu Đông 2026 gây chú ý. Minh tinh Oscar 79 tuổi Youn Yuh Jung, Thư Kỳ tỏa sáng với tạo hình quyền lực. Cặp mỹ nam đại sứ Dew Jirawat, I.N StrayKids mang tới hơi thở trẻ trung, "đốn tim" fangirl.

Rạng sáng ngày 1/3, nhà mốt Bottega Veneta giới thiệu BST Thu Đông 2026, thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week. Đây là BST mùa lạnh đầu tiên của Giám đốc sáng tạo Louise Trotter cho nhà mốt 60 năm tuổi. Hàng ghế đầu của show diễn chứng kiến màn đổ bộ của dàn sao quốc tế đình đám.

Đại sứ toàn cầu Thư Kỳ duy trì phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ ở tuổi 49. Mỹ nhân Hoa ngữ lựa chọn quần da đen bóng cùng áo lụa thiết kế bất đối xứng, tô điểm với trang sức to bản. Khí chất quyền lực của cô tỏa sáng qua ống kính Getty Images.

Dew Jirawat mang đến làn gió trẻ trung cho hàng ghế đầu sự kiện. Chàng thơ đến từ Thái Lan gây ấn tượng mạnh với áo khoác oversized dáng dài gắn lông quanh cổ. Anh kết hợp khéo léo cùng quần short, sơ mi lụa và bốt cao cổ tạo nên tổng thể phá cách.

"Em út" I.N của StrayKids chọn bản phối tông màu nhã nhặn, thanh lịch. Bản phối chất liệu da lộn gam xám sáng tông xuyệt tông với màu tóc nhuộm giúp nam đại sứ thu hút ánh nhìn.

Youn Yuh Jung trở thành tâm điểm chú ý ngay khi xuất hiện tại show diễn. Nữ diễn viên gạo cội gây bất ngờ với diện mạo thời thượng, kết hợp thiết kế áo khoác da đan đặc trưng cùng quần dáng suông. Bà chọn giày đỏ đô và túi xách da nâu dáng dài để tô điểm cho tạo hình thêm phần sành điệu.

Trước đó vài ngày, tạo hình sân bay của "bà ngoại quốc dân" cũng nhận được cơn mưa lời khen từ công chúng. Quý bà "lên đồ" theo công thức thịnh hành của giới trẻ. Bà kết hợp áo khoác be dáng dài với áo len và quần jeans xắn gấu, tạo điểm nhấn ở túi xách đan khổ lớn, giày loafer cùng tông đen. Truyền thông Hàn Quốc mô tả phong cách của minh tinh Oscar mang tinh thần sang trọng thầm lặng (quiet luxury) "không cần cố".

Bà Youn Yuh Jung theo đuổi gu thời trang thanh lịch, đầy khí chất sau hơn 5 thập kỷ hoạt động. "Bà ngoại quốc dân" nhiều lần gây trầm trồ nhờ các diện mạo sành điệu trên các tạp chí thời trang, khác với hình tượng mộc mạo ở nhiều vai diễn. Youn Yuh Jung từng bước lên thảm đỏ Oscar cùng bộ trang sức từ Chopard có tổng giá trị hơn 62 tỷ đồng.