Không phải Karina hay Dương Mịch, đây mới là cái tên gây sốt tại show Prada

HHTO - Các nữ đại sứ đến từ châu Á gồm Karina aespa, Dương Mịch hay Kim Tae Ri duy trì phong độ tại show Prada Thu Đông 2026 thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week 2026. Tuy nhiên, mối quan tâm của truyền thông lần này lại hướng nhiều hơn về sự xuất hiện bất ngờ của một tỷ phú trên hàng ghế đầu.

Karina aespa vẫn là ngôi sao được truyền thông quốc tế chú ý. Trưởng nhóm aespa hút hơn 200K lượt thảo luận trên X tại thời điểm cô xuất hiện tại sự kiện.

Trong lần thứ 6 dự show, nữ đại sứ người Hàn ghi điểm với phong cách thanh lịch. Cô diện mẫu đầm trắng đính nơ, chưa được ra mắt chính thức của thương hiệu.

Kim Tae Ri duy trì phong độ thời trang ấn tượng trong ngày trở lại Milan. Nàng thơ xứ Hàn ghi điểm nhờ lối chơi màu đặc sắc, phù hợp với tinh thần táo bạo của nhà mốt. Tại sự kiện chính thức, Karina aespa - Kim Tae Ri có khung hình "gấp đôi visual" gây sốt. Cả hai đều là đại sứ thân thiết của nhà mốt Ý, có phong độ thời trang ổn định.

Tương tự Karina, tân đại sứ Prada Dương Mịch chọn tông trắng chủ đạo cho tạo hình chính thức. Bộ trang phục mang tinh thần sang trọng, tinh tế, tôn lên nhan sắc trẻ trung của mỹ nhân C-Biz.

Tại sự kiện, hai mỹ nhân Hàn - Trung có khoảnh khắc "thả tim" qua lại gây sốt mạng xã hội. Sao nữ 25 21 chủ động thể hiện sự yêu thích tới tác phẩm Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa của Dương Mịch.

Wooyoung Ateez lần đầu dự show Prada, tạo dấu ấn trong bộ cánh phá cách cùng khí chất lịch lãm.

Hai gương mặt đình đám của GMMTV - Pond Naravit và Namtan Tipnaree - đổ bộ show Prada. Pond Naravit chọn phong cách quý ông tối giản. Namtan Tipnaree lăng xê bộ đồ khaki tông be phong cách năng động, phóng khoáng.

Eileen Gu (Cốc Ái Lăng) dự show Prada sau kỳ Thế vận hội mùa Đông 2026 thành công rực rỡ. "Công chúa tuyết" nổi bật trên hàng ghế đầu trong bộ âu phục xám, tạo điểm nhấn ở cách kết hợp tất cao cổ cùng giày cao gót thời thượng.

Sự xuất hiện của tỷ phú Mark Zuckerberg và vợ là bà Priscilla Chan tại Milan Fashion Week là bất ngờ lớn đối với giới thời trang. Cả hai được dẫn vào chỗ ngồi chỉ một phút trước khi show diễn bắt đầu.

Sự thay đổi phong cách của CEO Meta đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các tạp chí lớn. Từ một tín đồ của áo phông xám giản dị, Mark được bắt gặp đeo đồng hồ xa xỉ, diện áo khoác lông cừu thiết kế.

Tờ New York Times phỏng đoán sự hiện diện của Mark có liên quan đến kế hoạch lớn của công ty về kính thông minh. Gần đây, công ty đã mở các cửa hàng Meta Lab, bán kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).