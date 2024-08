“Sinh Vật Gyeongseong” phần 2 gây tò mò: Park Seo Joon không già đi sau 80 năm?

HHT - Netflix đã tung trailer mới và công bố ngày phát hành phần 2 của “Sinh Vật Gyeongseong”. Theo đó, có thể thấy dường như Yoon Chae Ok (Han So Hee) tái ngộ Jang Tae Sang (Park Seo Joon) sau gần 80 năm xa cách, nhưng cả hai lại không hề già đi chút nào.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Lên sóng phần 1 vào tháng 12/2023, Sinh Vật Gyeongseong (Gyeongseong Creature) gây chú ý vì là một dự án phim truyền hình được đầu tư lớn, kết hợp giữa hành động, kỳ ảo, bối cảnh lịch sử. Ngoài hai diễn viên chính nổi tiếng là Park Seo Joon và Han So Hee, phim còn có nhiều gương mặt nổi trội khác như: Wi Ha Joon, Kim Hae Sook, Park Ji Hwan, Jo Han Chul, Claudia Kim…

Phần 1 của Sinh Vật Gyeongseong lấy bối cảnh năm 1945, khi quân đội Nhật đang chiếm đóng Hàn Quốc. Jang Tae Sang (Park Seo Joon) là ông chủ tiệm cầm đồ giàu có, có nhiều mối quan hệ rộng với nhiều tầng lớp xã hội thời đó. Nữ chính Yoon Chae Ok (Han So Hee) đến Gyeongseong (tên cũ của Seoul) để tìm người mẹ mất tích đã 10 năm nay. Với những lý do riêng, cả hai đột nhập vào bệnh viện Onseong - một bệnh viện dành cho người Nhật và quân đội Nhật, hợp tác để cùng lấy được thứ mình cần.

Trong lúc đột nhập, Jang Tae Sang và Yoon Chae Ok phát hiện ra tội ác của quân đội Nhật Bản. Dưới những tầng hầm bí mật trong bệnh viện, nhiều người dân Hàn Quốc trở thành vật thí nghiệm, họ bị cấy vào trong người một loại ký sinh trùng gọi là Najin - và thứ đó biến họ thành quái vật. Ở lần gặp nhau đầu tiên, Jang Tae Sang và Yoon Chae Ok đã có một trận ẩu đả kịch liệt, nhưng sau những lần cùng nhau vào sinh ra tử, giữa cả hai nảy sinh những cảm xúc lãng mạn.

Kết thúc phần 1, khán giả được biết Yoon Chae Ok đã tìm thấy mẹ mình, bà bị cấy Najin và bị biến thành quái vật. Trong thân xác quái vật, bà tấn công Jang Tae Sang, Yoon Chae Ok đã lao ra đỡ đòn chí mạng thay cho anh. Sau đó, để giúp con gái giữ mạng, bà đã truyền ký sinh trùng Najin sang cho Yoon Chae Ok. Tuy nhiên, Jang Tae Sang lại không biết điều đó. Trong cảnh cuối cùng, khán giả thấy anh ngồi trước bậc thềm cửa tiệm cầm đồ, nhìn xa xăm như tìm kiếm điều gì, mắt đỏ ngấn lệ, như thể tuyệt vọng biết mình không thể đợi người thương trở lại.

Một đoạn ngắn trong tập cuối của Sinh Vật Gyeongseong phần 1 cũng cho thấy bối cảnh Seoul ngày nay, và nay được xác nhận là bối cảnh chính của phần 2. Lúc này, câu chuyện diễn ra vào năm 2024, gần 80 năm sau các sự kiện xảy ra ở phần 1. Khán giả được gặp lại Yoon Chae Ok, cô đã sống sót sau mùa Xuân năm 1945, mặc dù hấp thụ ký sinh trùng Najin nhưng cô lại không biến thành quái vật. Yoon Jae Ok gặp một chàng trai giống hệt Jang Tae Sang. Sau giây phút xúc động và ngạc nhiên, cô như tan vỡ khi anh ta nói tên mình là Jang Ho Jae.

Theo như đã giới thiệu, Sinh Vật Gyeongseong 2 sẽ tập trung vào mối liên hệ định mệnh giữa cả hai nhân vật chính. Bí ẩn đằng sau sự sống sót của Yoon Chae Ok, mối liên hệ giữa Jang Tae Sang và Jang Ho Jae cũng sẽ được tiết lộ. Vì sao Yoon Chae Ok hấp thụ Najin vào người nhưng không bị biến thành quái vật? Jang Tae Sang và Jang Ho Jae là cùng một người?

Tham gia vào dàn diễn viên mới của Sinh Vật Gyeongseong 2 là Lee Mo Saeng (The Silent Sea) - vai Kuroko và Bae Hyun Sung (Hospital Playlist, Our Blues) - vai Seung Jo. Được biết, Kuroko là một mật vụ ưu tú làm việc trong một phòng thí nghiệm công nghệ sinh học; còn Seung Jo là một người không ngừng truy đuổi Yoon Chae Ok và Jang Ho Jae vì những lý do chưa được tiết lộ.

Có vẻ như những thí nghiệm từng tồn tại dưới tầng hầm bệnh viện Onseong vẫn còn tiếp diễn đến ngày nay, thậm chí nó đã phát triển theo nhiều hướng khó lường. Những thí nghiệm này đã sản sinh ra nhiều người sở hữu tốc độ và sức mạnh siêu phàm, mặc dù có vẻ như họ vẫn chưa phải là đối thủ của Yoon Chae Ok. Không còn bối cảnh lịch sử, Sinh Vật Gyeongseong 2 hứa hẹn vẫn sẽ thu hút người xem với những cảnh hành động đỉnh cao, chiến đấu đẹp mắt - điều này đã được “nhá hàng” trong trailer.

Phần 2 của Sinh Vật Gyeongseong sẽ lên sóng độc quyền trên Netflix vào ngày 27/9/2024.

Một số bình luận của netizen:

“Trời ơi, tôi có quá nhiều câu hỏi. Jang Tae Sang không già đi hay anh ấy có con và giờ đứa trẻ ấy gặp Yoon Chae Ok? Hay là người ấy chỉ trông giống Jang Tae Sang chứ không có liên hệ gì? Không thể chờ đến tháng 9 được...”

“Giả thuyết của tôi đó là Jang Tae Sang, anh ấy đã không già đi. Có chuyện gì đó đã xảy ra, bởi anh ấy có một vết sẹo phẫu thuật ở cột sống. Đợi đi, xem tôi nói có đúng không.”

“Tôi muốn thấy nhiều cảnh lãng mạn giữa Park Seo Joon và Han So Hee hơn. Các cảnh tình cảm giữa họ trong phần 1 khá là ít.”

“Yoon Chae Ok đã không chết ở phần 1, sao họ không tiếp nối câu chuyện từ mốc thời gian đó nhỉ? Sao phải dời câu chuyện sang 80 năm sau? Đó là một quãng thời gian quá dài để lấp đầy.”