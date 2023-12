“Sinh Vật Gyeongseong” quá cuốn: Park Seo Joon và Han So Hee mới gặp đã đánh nhau

HHT - Không phụ sự chờ đợi, Sinh Vật Gyeongseong do Park Seo Joon và Han So Hee đóng chính đã ra mắt với sự hoành tráng và tầm vóc của một phim truyền hình bom tấn.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Lấy bối cảnh mùa Xuân năm 1945, tại Gyeongseong (tên cũ của Seoul), câu chuyện của Sinh Vật Gyeongseong (Gyeongseong Creature) diễn ra vào những ngày cuối cùng của Thế Chiến thứ hai, khi Hàn Quốc vẫn bị chiếm đóng bởi Nhật Bản.

Ở Gyeongseong, Jang Tae Sang (Park Seo Joon) là một người giàu có, là ông chủ của Hoàng Bảo Trang - một cửa tiệm cầm đồ đầy những món quý giá, đắt tiền. Người ở đây kháo nhau rằng Jang Tae Sang là người sở hữu nguồn tin số một ở Gyeongseong, nếu muốn gì thì phải qua tay anh, dù là tiền, đồ đạc, hay con người.

Sự giàu có và các mối quan hệ mang lại cho Jang Tae Sang cuộc sống nhung lụa nhưng đồng thời cũng thu hút các rắc rối mà anh không hề mong đợi. Một tướng Nhật đóng quân ở Gyeongseong có cô nhân tình mất tích, liền dùng quyền lực ép buộc Jang Tae Sang phải đi tìm cô gái đó, nếu không ông ta sẽ khiến cho anh mất hết tất cả.

Đồng thời, Gyeongseong chào đón khách lạ từ phương xa đến, Yoon Chae Ok (Han So Hee) cùng bố mình đi tìm người mẹ mất tích đã một thập kỷ. Nghe danh Jang Tae Sang, Yoon Chae Ok đã lặng lẽ quan sát, theo dõi rồi bám theo anh. Cả hai chạm mặt nhau trong một con ngõ vắng và xảy ra một trận ẩu đả kịch liệt, không bên nào nương tay bên nào.

"Không đánh nhau thì không quen biết" chính là trường hợp của Jang Tae Sang và Yoon Chae Ok. Rốt cuộc, để tìm kiếm người mà họ đều mong muốn, cả hai lựa chọn hợp tác. Cuộc điều tra hướng đến bệnh viện Onseong, nơi chỉ có quan chức cấp cao trong quân đội Nhật được lui tới. Nhưng điều mà cả Jang Tae Sang và Yoon Chae Ok đều không thể tưởng tượng ra là ở trong bệnh viện Onseong đang diễn ra nhiều cuộc thí nghiệm mất nhân tính và tạo ra một con quái vật.

Không phụ lòng mong mỏi của khán giả, Sinh Vật Gyeongseong đã có một khởi đầu xứng đáng là phim truyền hình bom tấn, khép lại năm 2023 một cách hoành tráng cho phim Hàn Quốc. Nội dung lôi cuốn, hấp dẫn, kết hợp giữa khoa học giả tưởng và kinh dị, dĩ nhiên không thể thiếu yếu tố tình cảm lãng mạn vốn là “đặc sản” của phim xứ kim chi. Mỗi tập phim dài hơn một tiếng đồng hồ nhưng người xem không có cảm giác phim dài đến vậy bởi nhịp điệu phim nhanh, rõ ràng.

Diễn xuất của Park Seo Joon và Han So Hee làm hài lòng người xem. Vẻ ngoài đẹp trai, bảnh tỏn, sự kiêu ngạo trên gương mặt và bộ dáng không hẳn là điều các fan chưa từng nhìn thấy ở Park Seo Joon, như vai “tổng tài” trong Thư Ký Kim Sao Thế. Tuy nhiên, vai Jang Tae Sang của Sinh Vật Gyeongseong đòi hỏi nhiều hơn và Park Seo Joon đã diễn rất tốt. Dưới vẻ ngoài kiêu ngạo, Jang Tae Sang che giấu những điểm yếu của mình, và cả một trái tim chính nghĩa anh hùng mà ngay cả chính anh cũng bất ngờ khi nhận ra nó tồn tại.

Về phần mình, Han So Hee ngày càng mang đến những màn trình diễn thuyết phục cô là một nữ diễn viên thực lực và có rất nhiều tiềm năng để có thể trở nên xuất sắc hơn nữa. Nhân vật Yoon Chae Ok không cuốn hút khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp, dù nhan sắc là một “vũ khí” sắc bén của Han So Hee. Khán giả yêu thích Yoon Chae Ok bởi cô thách thức, kiên cường, thông minh, gan dạ, liều lĩnh - tất cả đều được Han So Hee khắc họa bằng diễn xuất.

Không chỉ xuất sắc trong câu chuyện và nhân vật, Sinh Vật Gyeongseong cũng làm choáng ngợp người xem bởi bối cảnh, trang phục hết sức đẹp mắt, tỉ mỉ. Từ đường phố đến quán xá, nhà cửa, quần áo của người Hàn và người Nhật, tất cả mang đến cảm giác “ngày xưa” rất đậm nét.

Điểm trừ rõ rệt nhất của Sinh Vật Gyeongseong cho đến lúc này là phim chỉ mới công chiếu 7 tập của phần 1. Cảm giác phải chờ đợi để được biết diễn biến tiếp theo không mấy dễ chịu với khán giả. Nhưng họ vẫn sẽ phải đợi phần 2 ra mắt ngày 5/1/2024 để biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Sinh Vật Gyeongseong phần 1 hiện đã có mặt trên Netflix.