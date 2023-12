Đón Giáng sinh "kiểu Halloween": Những bộ phim khiến khán giả rùng mình vì sợ

HHT - Nếu bạn muốn “đổi món” những bộ phim Giáng sinh ấm áp, vui vẻ điển hình của mùa lễ hội cuối năm sang bầu không khí rùng mình không phải vì lạnh mà vì sợ của đêm Halloween, thì dưới đây là “menu” phim bạn cần!

Krampus (2015)

Bộ phim mang đến một truyền thuyết châu Âu cổ xưa về Krampus - một sinh vật có sừng chuyên săn lùng những đứa trẻ nghịch ngợm vào dịp Giáng sinh. Khác với ông già Noel, Krampus xuất hiện không phải để cho đi mà là đến để tước đoạt, không đến để tặng quà mà là để trừng phạt.

Câu chuyện của Krampus mở đầu bằng lễ Giáng sinh, khi tất cả mọi người đều bận rộn nấu nướng trong các căn bếp, trang hoàng cây thông Noel, mua sắm ở các cửa hàng và trung tâm thương mại. Cậu bé Max Engel cũng có những lo toan của riêng mình khi Giáng sinh đã đến gần mà cậu vẫn chưa viết xong thư gửi cho ông già Noel, và họ hàng thì sắp đến mà cậu thì chẳng ưa họ chút nào.

Những cuộc cãi vã giữa các thành viên trong gia đình Engel liên tục leo thang, khi đến đỉnh điểm đã khiến Max xé tan nát bức thư cậu viết cho ông già Noel. Hành động đó đã làm mất đi tinh thần của lễ Giáng sinh, và vô tình kêu gọi Krampus dẫn theo đội quân tay sai của mình đến săn lùng cả gia đình Max. Krampus là bộ phim mang sắc màu cổ tích nhưng ma quái và diễn ra theo cách có lẽ sẽ khiến bạn không bao giờ dám xé một bức thư nào.

Better Watch Out (2016)

Ở một vùng ngoại ô yên tĩnh, gần kề lễ Giáng sinh, trong kỳ nghỉ Đông cô gái trẻ Ashley nhận lời đến trông nhà cho Luke khi bố mẹ cậu đi dự tiệc. Ashley luôn xem Luke là em trai bởi cậu nhỏ tuổi hơn, nhưng Luke lại xem đây là cơ hội để tỏ tình với crush là Ashley.

Mở đầu tưởng chừng là phim tình cảm tuổi teen nhưng rất nhanh chóng Better Watch Out khiến cả hai nhân vật chính lẫn khán giả căng thẳng khi căn nhà bị kẻ lạ đột nhập. Hắn đeo mặt nạ và có mang súng, khiến Ashley và Luke phải tìm cách chiến đấu để sống sót. Tuy nhiên, kẻ lạ đó không phải là cơn ác mộng duy nhất mà Ashley phải đối đầu trong đêm Giáng sinh kinh hoàng ấy.

Điều khiến Better Watch Out trở nên thú vị là cách cài cắm twist khéo léo khiến bộ phim đột ngột rẽ hướng theo cách khán giả không ngờ đến. Nỗi kinh hoàng của Ashley càng ngày càng tăng cao và cũng khiến người xem thấy ngạt thở không kém. Thậm chí đến tận phút cuối phim, Better Watch Out vẫn kịp cài một “cú lật” bất ngờ khiến khán giả phải vỗ tay tán thưởng.

Violent Night (2022)

Ai cũng biết rằng vào đêm Giáng sinh, ông già Noel sẽ cưỡi xe kéo tuần lộc, chui vào ống khói và tặng quà cho trẻ em ngoan. Nhưng nếu ông già Noel chui vào nhầm căn nhà đang bị cướp tấn công thì sao? Bất đắc dĩ phải tự vệ và bảo vệ đứa trẻ mà mình đem quà đến tặng chứ sao! Đó chính là cách Violent Night bắt đầu câu chuyện của mình.

Bộ phim là một màn rượt đuổi nghẹt thở trong căn biệt thự với các phân cảnh hành động nặng đô, cùng một chút trợ giúp của phép thuật ẩn trong vài món đồ quen thuộc như cái túi đựng quà của ông già Noel. Thực tế, Violent Night có một cốt truyện không quá bất ngờ, thậm chí có thể nói là khá đơn giản, nhưng lại là một bộ phim có tính giải trí cao với nhịp điệu nhanh, dồn dập.

Ngoài một câu chuyện thú vị và chân dung một ông già Noel “mới mẻ”, Violent Night còn thu hút bởi sự xuất hiện của ngôi sao Stranger Things David Harbor trong vai ông già Noel ngầu nhất từ trước tới nay.