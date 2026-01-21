SlimV - Thanh Duy phản hồi lý do nghệ sĩ đeo in-ear, Gai Con có động thái bất ngờ

HHTO - Trước ý kiến thắc mắc vì sao nghệ sĩ phải đeo in-ear khi trình diễn còn các vũ công không đeo vẫn nhảy đúng nhịp, dàn "anh tài" Thanh Duy, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, giám đốc âm nhạc SlimV đã có phản hồi.

Những năm gần đây, hình ảnh nghệ sĩ Việt đeo in-ear khi trình diễn trở nên phổ biến. In-ear là loại tai nghe nhỏ được nghệ sĩ sử dụng để nghe âm thanh trực tiếp từ dàn loa mà không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn xung quanh.

Nhưng cũng từ đây, những thắc mắc về vấn đề đeo in-ear nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, bởi trước kia nghệ sĩ không cần in-ear vẫn hát tốt. Hay mới đây, netizen còn đặt câu hỏi cho việc ca sĩ không có in-ear hát bị chệch nhịp, còn dancer (vũ công) không đeo thiết bị này nhưng vẫn nhảy đúng nhịp.

Trước tình huống trên, nhiều nghệ sĩ đã có phản hồi, đưa ra từ góc nhìn chuyên môn của "người trong cuộc". Ca sĩ Thanh Duy cho biết thực tế việc đeo in-ear không chỉ có tác dụng giúp không chệch nhịp mà còn điều khiển được cả âm lượng và cao độ. "Nếu mình nghe được giọng của mình rõ trong in-ear, mình sẽ dễ điều chỉnh giọng hát và không mất sức. Nếu không đeo in-ear dễ bị mất kiếm soát giọng hát" - giọng ca Tình Anh Bán Chiếu đưa quan điểm.

"Anh tài" Đỗ Hoàng Hiệp cho biết việc đeo in-ear sẽ giúp ca sĩ nghe rõ và chắc hơn vì trong đó có metronome (máy đập nhịp), còn trên sân khấu thì vẫn có loa monitor (loa kiểm tra). Lúc này sẽ phải tập trung nghe rõ nhạc và tiếng khán giả xung quanh thì việc hát theo cảm giác để đúng cao độ, đúng nhạc là điều tương đối khó. Đỗ Hoàng Hiệp còn tiết lộ ngày xưa khi in-ear chưa phổ biến nghệ sĩ sẽ có thời gian dài tập làm quen với monitor.

Nhiều netizen cũng cho rằng với sự phát triển của các chương trình âm nhạc như hiện nay, từ quy mô sân khấu được mở rộng, số lượng khán giả nhiều hơn thì việc trang bị in-ear là điều cần thiết để mang đến một đêm nhạc chất lượng.

Nhà sản xuất âm nhạc SlimV giải thích dưới góc độ kiến thức lý thuyết: "Tốc độ âm thanh là 343m/s, sân khấu mấy concert lớn gần đây nghệ sĩ cách loa tầm 90 - 100m. Tức là nghe trễ tầm 1/3s. Nếu nghe âm dội tới cuối khán đài nảy lại là khoảng 2/3s. Mà đối với khán giả thì 1/100s là bắt đầu nghe thấy lệch nhịp rồi".

Cùng với đó, "anh tài" Hà Lê chỉ ra một sự thật rằng nghệ sĩ khi đeo in-ear sẽ nhảy sớm hơn dancer. Nhiều khán giả cũng xác nhận ở những sân khấu lớn, dancer khi bắt nhịp từ monitor đôi khi sẽ nhảy trễ nhịp hơn so với nhạc gốc.

Nhiều fan "đu idol" K-Pop - nơi ngành công nghiệp giải trí phát triển vượt bậc - khẳng định việc nghệ sĩ đeo in-ear không còn xa lạ, ngay cả dancer ở nước họ cũng đã được sử dụng in-ear khi biểu diễn. Trước tình huống này, rapper BigDaddy cũng đặt vấn đề trang bị cho dancer ở Việt Nam in-ear để họ kiểm tra âm thanh cho chuẩn, đồng bộ cùng nghệ sĩ.

Từ trải nghiệm của bản thân, BigDaddy khiến fan thích thú khi tỏ ra "hơn thua" với các "cỗ máy nhảy", cho rằng họ nhảy chuẩn hơn mình dù không đeo in-ear.

Đáng chú ý, trước cách lý giải từ SlimV, Gai Con (cộng đồng fan chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai) nhân cơ hội "khều" concert để "kiểm chứng": "Con vẫn chưa hiểu lắm, hay mình làm thêm D9 - 10 để tụi con kiểm tra lý thuyết nha", "Chú ơi lý thuyết như vậy hơi khó hình dung, mà tụi con lúc được trải nghiệm thì chú chưa nói lý thuyết, vậy nên con đề xuất D9, D10 ATVNCG để kiểm tra lại ạ"...