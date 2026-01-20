Fancon đầu tiên của Hòa Minzy: Đức Phúc và Erik ganh đua, RHYDER góp mặt

Sau hơn 10 năm làm nghề, cuối cùng Hòa Minzy cũng có fancon đầu tiên trong sự nghiệp. Fancon Bắc Bling sẽ diễn ra vào ngày 1/2 tại The Global City (TP.HCM), với quy mô 8.000 khán giả.
Fancon Bắc Bling có 11 hạng vé gồm: Thị Mầu, Bắc Bling, Ăn gì đây, Rời bỏ, Hoà Minzy, Kén cá chọn canh, Chấp nhận, Bật tình yêu lên, Nàng tiên cá, VIP, VVIP, có giá từ 500K - 4 triệu đồng.
Trong đó, các hạng vé: VVIP, Chấp Nhận 1-2, Kén Cá Chọn Canh 1-2, Nàng Tiên Cá 1 đã hết vé ngay hôm 8/1 là ngày mở bán vé sớm (early bird). Đến hiện tại, sau hơn 1 tuần mở bán chính thức, nhiều hạng vé đã treo biển "sold out" (bán hết).
Đặc biệt, khi dự fancon của Hòa Minzy, dù là hạng vé thấp nhất Thị Mầu thì fan cũng có "ê hề" quà, gồm: fanlight, móc khóa, card bo góc, túi vải, khăn lụa, vé cứng, vòng tay. Các hạng vé cao nhất chỉ nhỉnh hơn một số quyền lợi như dự soundcheck, fanlight HMZ và đồ ăn nhẹ.
Hòa Minzy tâm sự, fancon Bắc Bling là sân khấu lớn nhất cô từng tổ chức, khi đã làm là làm lớn luôn, với dàn khách mời “xịn đét”. Đầu tiên phải kể tới nghệ sĩ Xuân Hinh và Tuấn Cry - những người đã cùng Hòa Minzy tạo nên bản hit Bắc Bling. Đặc biệt, Tuấn Cry còn mang đến một sáng tác mới trong fancon, hứa hẹn sẽ khiến các fan nghe là mê.
Ngoài ra, fancon Bắc Bling còn có sự góp mặt của các thành viên còn lại của nhà Hoa Dâm Bụt gồm Đức Phúc và Erik. Để ủng hộ Hòa Minzy, Đức Phúc đã nhanh tay mua hẳn 100 vé hạng Thị Mầu. Không hề kém cạnh, Erik đã có màn "hơn thua" với Đức Phúc khi mua 101 vé hạng Thị Mầu để “tiếp lửa” cho người chị thân thiết. Màn so kè này đã khiến Hoà Minzy bật khóc vì xúc động.
Dàn khách mời của fancon Bắc Bling còn gọi tên các nghệ sĩ V-biz được yêu mến như: RHYDER, Suboi, Quốc Thiên.
Trong một đoạn chat giữa RHYDER và Hòa Minzy được chủ nhân “hit” Bắc Bling đăng tải, RHYDER cho biết anh rất vui khi được tham gia sự kiện quan trọng của Hoà Minzy. Hòa Minzy còn nhắn nhủ các Flash nếu đi fancon Bắc Bling hoàn toàn thoải mái mang băng rôn khẩu hiệu cổ vũ cho nam ca sĩ vì đều là “người nhà với nhau cả”.
Bên cạnh đó, Hòa Minzy còn bật mí tại fancon sẽ có một màn kết hợp đặc biệt mà cô đã chờ tới 2 - 3 năm, từng bị lỡ ở nhiều sân khấu nhưng lần này đã sẵn sàng để “lên sóng” tại fancon Bắc Bling. Cùng với đó là những điều mới mẻ khác được Hòa Minzy lần đầu thể hiện, sẽ xuất hiện trong fancon sắp tới.
Ngoài khách mời xịn xò, ê-kíp thực hiện fancon Bắc Bling cũng toàn những anh tài tụ hội, gồm Tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc âm nhạc chương ballad Hoài Sa, Giám đốc âm thanh dân gian Masew, Giám đốc âm nhạc Mew Amazing, Đạo diễn ánh sáng Long Kenji.
Trước chương trình lớn nhất từng tổ chức, Hòa Minzy chia sẻ cô vừa hồi hộp, vừa hỗn độn, nhưng cô muốn phấn đấu để từ năm 2026, sẽ làm được nhiều hơn, gặp gỡ các fan nhiều hơn trong các show diễn. Chính vì vậy fancon lần này được Hòa Minzy xem là cơ hội để lấy kinh nghiệm cho những chương trình lớn hơn trong tương lai.