Snow White (2025): Khó có “cái kết hạnh phúc” cho nàng Bạch Tuyết của Disney

HHT - Trong câu chuyện của mình, nàng Bạch Tuyết đã có “happy ending”. Nhưng ngoài đời, dường như không có “cái kết hạnh phúc” nào chờ đợi bản phim live-action “Snow White” của Disney.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Bản phim live-action Snow White của Disney có doanh thu mở màn là 43 triệu đôla ở riêng thị trường Bắc Mỹ và 87,3 triệu đôla toàn cầu. Doanh thu của Snow White được đánh giá là có khởi đầu ảm đạm ngang với Dumbo (46 triệu đôla) - một trong những phim live-action thất bại nhất của Disney; kém xa các phim live-action “cổ tích” khác của Disney như The Little Mermaid (95,5 triệu đôla), Maleficent (69,4 triệu đôla), Cinderella (67,8 triệu đôla).

Tình thế của Snow White càng u ám hơn khi xét đến chi phí sản xuất khủng 270 triệu đôla (hơn 6 nghìn tỷ đồng). Làm một bài toán đơn giản: Phí sản xuất cộng với phí quảng bá không công khai nhưng chắc chắn tốn không ít, tiền bán vé phải chia với hệ thống rạp chiếu, có thể thấy Snow White có khả năng cao lỗ đậm sâu.

Nếu lạc quan, Snow White vẫn có hy vọng “gỡ gạc” khi nhìn sang anh em cùng nhà Disney Mufasa (2024). Phần phim tiền truyện của Vua Sư Tử cũng có doanh thu mở màn khá thấp với 35,4 triệu đôla, nhưng phim trụ khá vững ở phòng vé và cuối cùng đạt doanh thu toàn cầu là 717,4 triệu đôla - lọt Top 10 phim có doanh thu cao nhất năm 2024.

Tuy nhiên, Snow White dường như càng lúc càng rời xa “cái kết hạnh phúc” của mình khi khả năng “đi đường dài” của nó được nhận định là kém hơn Mufasa. Trên một số trang nổi bật, Snow White bị chấm “điểm kém”: 1.4/5 sao trên Google, 2.2/10 trên IMDb, 44% từ các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes - khán giả “nhẹ tay” hơn khi chấm 74%…

Hiệu ứng truyền miệng của Snow White cũng đang theo chiều hướng xấu khi phim nhận về nhiều lời chê hơn là khen. Trước khi ra mắt, Snow White đã bị chê về việc công chúa Bạch Tuyết không có nước da “trắng như tuyết”, tạo hình kém đẹp - nhất là kiểu tóc ngắn “Lord Farquaad” (nhân vật trong phim hoạt hình Shrek), nữ diễn viên Rachel Zegler có những phát ngôn gây tranh cãi…

Sau khi công chiếu, phản ứng của khán giả vẫn không khá hơn. Lúc này, Snow White còn bị chê thêm rằng Gal Gadot chỉ xinh đẹp nhưng thiếu “thâm độc” khi vào vai Hoàng hậu, bảy chú lùn CGI kém tự nhiên, cảnh sắc quá giả… Nội dung phim cũng bị đánh giá là nhàm chán, nhạt nhẽo, những chi tiết mới thêm thắt vào lại không đủ hấp dẫn và thuyết phục.

Những lời truyền miệng tiêu cực về Snow White theo một cách nào đó chẳng khác nào “táo độc” ảnh hưởng đến quyết định của những người còn đang phân vân có nên mua vé để xem hay không. Theo một khảo sát, có tận 43% khán giả không muốn xem phim về “một nữ hoàng độc ác, một thiếu nữ gặp nạn mặc váy bằng vải sa-tanh, và bảy người thợ mỏ”.

Nếu so sánh với The Little Mermaid, có thể thấy phản ứng của khán giả dành cho Snow White gay gắt hơn nhiều. Bản phim live-action Nàng Tiên Cá cũng bị chê từ lúc khởi quay đến lúc công chiếu, nhưng vẫn có doanh thu mở màn cao hơn Nàng Bạch Tuyết với 95,5 triệu đôla.

Snow White (Nàng Bạch Tuyết) hiện đang công chiếu ở các rạp phim trên toàn quốc.

Một số bình luận của netizen:

“Rachel Zegler đã nói rằng bất chấp tất cả, “mọi người sẽ luôn xếp hàng để xem cô ấy”. Rachel nói đúng rồi đấy, mọi người đang xếp hàng để xem cô ấy thất bại.”

“Đây là tin tốt. Hy vọng Disney sẽ ngừng sản xuất ra những phim như thế này.”

“Diễn xuất của Rachel làm tôi cảm thấy không thoải mái. Hầu hết cô ấy chỉ nhăn mặt.”

“Lỗ là chắc chắn rồi. Câu hỏi chính xác phải là lỗ đậm đến đâu?”

“Tôi dẫn em gái tôi đi xem mà con bé cứ đòi bỏ về khi chỉ mới nửa phim, mà nó rất mê các nàng công chúa nha.”

“Xung quanh tôi không thấy ai khen phim này luôn, làm tôi cũng không muốn đi xem.”