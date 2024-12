Snow White bản live-action tung trailer đầy đủ, tiếp tục nhận bão chê bai

HHT - Phiên bản “Snow White” live-action của Disney đã chính thức ra mắt trailer. Qua đó cho thấy cái nhìn rõ hơn về bảy chú lùn, màn hóa thân thành Hoàng hậu độc ác của Gal Gadot và giới thiệu giọng hát của Rachel Zegler. Tuy nhiên, bộ phim tiếp tục nhận bão chê bai không khá hơn so với trước đó.

Mới đây, Snow White phiên bản live-action (phim do người thật đóng) của Disney đã chính thức ra mắt trailer. So với teaser trailer đã phát hành trước đó, bản trailer đầy đủ cho khán giả thấy thêm hình ảnh về bảy chú lùn, màn hóa thân thành Hoàng hậu độc ác của Gal Gadot, sự xuất hiện của hoàng tử. Đặc biệt, trong trailer này cũng giới thiệu giọng hát của nàng công chúa “Bạch Tuyết” do Rachel Zegler thủ vai.

Phản ứng của đông đảo netizen sau khi trailer phát hành không khá hơn là bao so với trước đó.

Năm ngoái, kể từ lúc tạo hình Bạch Tuyết bị rò rỉ, nhiều khán giả đã phàn nàn vì nữ diễn viên Rachel Zegler không đủ xinh đẹp, không có làn da trắng theo những gì mà truyện cổ tích đã miêu tả về nàng công chúa này. Điều đáng nói là khi lên hình ảnh chính thức, tạo hình của Rachel vẫn không được cải thiện.

Không chỉ có màu da không “trắng như tuyết”, nhiều netizen còn phàn nàn về mái tóc ngắn của Rachel trong phim. Dù cố bám sát tạo hình tóc ngắn như trong bản phim hoạt hình nhưng kiểu tóc của bản live-action lại kém thanh thoát, bám sát vào da đầu và càng khiến Snow White của Rachel kém xinh. Thậm chí, nhiều người còn so sánh kiểu tóc của Bạch Tuyết trông giống với nhân vật Lord Farquaad của Shrek - một nhân vật xấu xí gây cười.

Trailer của Snow White cũng giới thiệu giọng hát của Rachel Zegler. Trước đó, cô đã được biết đến với các vai diễn trong các phim có ca hát như West Side Story (2021), The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes (2023)... Những tưởng đây sẽ là thế mạnh của Rachel trong Snow White, vớt vát lại điểm trừ tạo hình, thế nhưng netizen cũng không đánh giá cao lắm. Một số bình luận nhận xét rằng giọng hát của Rachel tốt nhưng lại không có được sự trong sáng của công chúa Bạch Tuyết, không khiến họ cảm thấy rung động.

Trong trailer, bảy chú lùn xuất hiện rõ nét hơn và khán giả càng thêm thất vọng. Hiệu ứng “đắp CGI” lên bảy chú lùn càng để lộ rõ hơn sự kém chân thật, thiếu tự nhiên. Khán giả khó hiểu vì sao Disney lại không sử dụng diễn viên người lùn thật để đóng trong khi họ đang làm live-action - phim do “người thật” đóng. Riêng về nhân vật hoàng tử, anh chưa có nhiều đất diễn lắm nên cũng khá mờ nhạt trong trailer.

Người được khen duy nhất trong trailer của Snow White là Hoàng hậu độc ác do Gal Gadot thủ vai. “Wonder Woman” được khen xinh đẹp, sắc sảo, khiến nhiều người tò mò về màn hóa thân vai phản diện sắp tới của cô. Tuy nhiên, việc Hoàng hậu đẹp hơn Bạch Tuyết cũng là một điểm trừ của bản phim live-action này. Bởi điều đó sẽ khiến cho việc Hoàng hậu ghen tị với nhan sắc của Bạch Tuyết trở nên khó tin.

Snow White phiên bản live-action dự kiến ra rạp vào ngày 21/3/2025.

Một số bình luận của netizen:

“Tại sao biểu cảm của Rachel trông khó chịu thế? Bảy chú lùn CGI khiến tôi mệt mỏi.”

“Tôi chỉ xem phim này vì Hoàng hậu, vì Gal Gadot thôi.”

“Đây là nàng Bạch Tuyết kém sắc nhất mọi thời đại.”

“Bạch Tuyết được cho là xinh đẹp hơn Hoàng hậu, đó là một trong những trọng tâm của truyện cổ tích. Tại sao họ lại không bám sát câu chuyện?”

“Vấn đề của tôi là giọng hát của Rachel. Nó không tệ, nhưng nó không trong sáng, không mang cho tôi bất kỳ rung động nào.”

“Disney thực sự đã tự vượt qua chính mình. Tôi không nghĩ họ có thể làm cho phim này trông vô hồn hơn được nữa.”

“Rachel Zegler là thuốc độc phòng vé.”

“Tôi sẽ không xem phim này đâu. Bạn bè tôi cũng không ai muốn xem nó hết.”

“Không một ai tin Gal Gadot lại ghen tị với sắc đẹp của Rachel Zegler.”