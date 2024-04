Ngôi trường có mức học phí khủng mà Lọ Lem nhà MC Quyền Linh theo học tại Anh

HHT - Không chỉ xinh xắn, dễ thương như Hoa hậu, cô nàng Lọ Lem (con gái MC Quyền Linh) còn có thành tích học tập "khủng", đậu vào trường đại học danh giá tại Anh.

Trong những năm gần đây, hai ái nữ nhà MC Quyền Linh là Mai Thảo Linh (Lọ Lem) và Mai Thảo Ngọc (Hạt Dẻ) được nhiều người quan tâm vì nhan sắc ngày thăng hạng theo thời gian.

Theo chia sẻ của vợ chồng MC Quyền Linh, Lọ Lem từ bé đã là cô gái giàu tình cảm, yêu thương gia đình và dành sự quan tâm cho mọi người. Đặc biệt, Lọ Lem trưởng thành hơn tuổi, luôn che chở, bênh vực em gái Hạt Dẻ.

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2006. Cô nàng 18 tuổi toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng và thanh thoát. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m71 và hình thể đẹp, cô bạn còn có học lực giỏi, thích đọc sách, đam mê âm nhạc và hội họa.

Mới đây nhất, ngôi trường cấp Ba mà Thảo Linh đang theo học đã đăng tải video thư trúng tuyển từ các trường đại học danh giá của 125 học sinh niên khóa 2024 như: Pennsylvania University, New York University (Mỹ), Sydey University, Monash University (Úc), Toronto University (Canada)… Một trong số đó có sự góp mặt của Thảo Linh. Ái nữ nhà MC Quyền Linh sẽ theo học tại University of the Arts London (UAL) (Đại học Mỹ thuật Luân Đôn, Anh).

Trước đó, Lọ Lem từng nhận giải thưởng Thành tích Xuất sắc Cambridge được trao bởi Tổ chức Giáo dục Cambridge Assessment International Education, vinh danh thành tích vượt trội các học sinh tham gia những kỳ thi Cambridge từ hơn 40 quốc gia trên toàn cầu.

Được biết, học phí tại trường Đại học Mỹ thuật Luân Đôn, Anh (UAL) cho sinh viên quốc tế nhập học bậc Đại học năm học 2024 - 2025 là 28.570 bảng Anh/năm (tương đương hơn 915 triệu đồng).

UAL là trường đại học chuyên ngành nghệ thuật và thiết kế nổi tiếng với hơn 18.000 sinh viên, trong đó có gần 4000 sinh viên quốc tế đến từ 130 nước trên thế giới. Ngôi trường này được xếp hạng 2 thế giới về nghệ thuật và thiết kế trong BXH đại học thế giới QS theo ngành năm 2024.