SỐC: "Thunderbolts*" không những lỗ, mà doanh thu còn thấp hơn cả “Eternals”

HHT - “Thunderbolts*” có nhiều yếu tố để bùng nổ. Chủ đề “phản anh hùng” thú vị, các cảnh hành động “tay chân” ấn tượng, một đội hình bất hảo nhưng hứa hẹn trở thành New Avengers. Thực tế, khi chiếu phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi bởi khán giả lẫn giới phê bình. Nhưng cuối cùng, phim vẫn “ngã ngựa” tại phòng vé.

Bộ phim siêu anh hùng mới nhất của Marvel StudiosThunderbolts* (Biệt Đội Sấm Sét) - hay còn gọi là New Avengers - đã rời rạp với kết quả bất ngờ. Dù được khen về chất lượng, thậm chí được kỳ vọng là một bước ngoặt táo bạo cho giai đoạn mới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), Biệt Đội Sấm Sét chỉ thu về khoảng 372 triệu đôla (hơn 9,4 nghìn tỷ đồng) phòng vé toàn cầu.

Được biết, kinh phí sản xuất của Thunderbolts* lên đến 180 triệu đôla, cộng thêm chi phí quảng bá và phân phối - thường dao động từ 100 đến 150 triệu đôla. Như vậy, có thể thấy Thunderbolts* còn không thể hòa vốn chứ đừng nói là sinh lời. Sốc hơn nữa là doanh thu của Thunderbolts* còn thấp hơn cả một số phim bị coi là thất bại của dòng phim siêu anh hùng như Black Adam (393 triệu đôla) từ "đối thủ" DC Studios hay Eternals (401 triệu đôla) "chung nhà" Marvel.

Đây là một kết quả đáng buồn đối với Thunderbolts* khi phim nhận được nhiều đánh giá tốt từ khán giả lẫn giới phê bình. Thậm chí Thunderbolts* còn có lợi thế thuận lợi hơn Black Adam khi nó được phép chiếu ở thị trường tỷ dân Trung Quốc. Nhiều phân tích và suy đoán đã diễn ra sôi nổi, nhằm giải mã lý do thất bại của nhóm được cho là sẽ trở thành biệt đội Avengers mới.

Có thể thấy Thunderbolts* cũng có ngôi sao như Florence Pugh (vai Yelena), Lewis Pullman (vai Bob). Họ là diễn viên giỏi, trước Thunderbolts* đã ghi dấu với một số phim được đánh giá tốt khác. Phim cũng có Sebastian Stan (vai Bucky), người đã gắn bó với fan MCU kể từ Giai đoạn 1 cho đến nay. Thậm chí David Harbour (vai Red Guardian) cũng là gương mặt quen thuộc với không ít khán giả sau Stranger Things.

Nhưng dù vậy, Thunderbolts* được cho là vẫn không có diễn viên nào được xem là “ngôi sao phòng vé” như Eternals có Angelina Jolie hay Black Adam có Dwayne Johnson. Điều đó ít nhiều gây ảnh hưởng đến việc tạo sự chú ý, thu hút khán giả mua vé.

Nội dung chất lượng, nhân vật thú vị, phát triển tâm lý có chiều sâu, nhưng khái niệm “phản anh hùng” của Thunderbolts* bị nhiều người so sánh với The Suicide Squad của DC, tạo cảm giác rằng phim siêu anh hùng này của Marvel cũng chẳng mới mẻ cho lắm.

Thunderbolts* “góp nhặt” một số nhân vật phụ, nhân vật (từng là) phản diện của các phim MCU trước đây để tập hợp thành một nhóm New Avengers mới, nhưng với một số khán giả họ lại thấy quy mô đó quá nhỏ so với các phim Marvel trước, từ đó mất đi hứng thú đến rạp.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính cho thất bại phòng vé của Thunderbolts* được cho là “hội chứng mệt mỏi” với phim Marvel. Không thể phủ nhận MCU đã đi qua hơn một thập kỷ thành công rực rỡ, nhưng những năm gần đây vũ trụ điện ảnh phim siêu anh hùng này đã xuống dốc.

Một số quyết định sai lầm đã khiến MCU có một giai đoạn bị dàn trải, thiếu nhất quán, mông lung và khiến khán giả lạc lối. Ngay cả những “fan cứng” của MCU cũng tỏ ra ngán ngẩm và mất kiên nhẫn với phim Marvel. Không thể trốn tránh sự thật rằng nhiều khán giả đã bỏ đi và vẫn chưa quay trở lại.

Thất bại phòng vé của Thunderbolts* bật “báo động đỏ” cho Marvel, khi “hội chứng mệt mỏi” được lo ngại là sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Nếu nó trở thành xu hướng và vẫn lan rộng, có lẽ đã đến lúc Marvel cần suy ngẫm lại “công thức” của mình và đưa ra các ý tưởng đột phá hơn ở những dự án sau, hy vọng hồi phục “phép màu” đang phai nhạt.

Trong năm 2025 này, Marvel sẽ chỉ còn một phim ra rạp là The Fantastic Four: First Steps vào 25/7/2025. Với việc hai phim trước đó là Captain America: Brave New World (2/2025) và Thunderbolts* (5/2025) đều là thất bại phòng vé, nhiều ánh nhìn săm soi hơn sẽ hướng về Bộ Tứ Siêu Đẳng và xa hơn nữa là tương lai của MCU.

Một số bình luận của netizen:

“Tôi vẫn lạc quan. Thunderbolts* đã mang lại sự hoan nghênh của giới phê bình cho MCU. Sắp tới đây, Fantastic Four sẽ mang lại thành công về doanh thu phòng vé.”

“Tôi hoàn toàn hiểu sự chán ngán của khán giả với các bộ phim Marvel, nhưng trong trường hợp này mọi người đã bỏ lỡ một phim hay.”

“Phim này hay hơn nhiều so với Eternals và Black Adam LOL.”

“Thật không may, phim hay nhưng sẽ mất thời gian để khán giả tin tưởng Marvel lần nữa để chi tiền.”

“Có lẽ đây là một trong số ít phim MCU hay nhất trong 5 năm qua.”

“Hội chứng mệt mỏi phim Marvel nói riêng và phim siêu anh hùng nói chung là có thật.”

“Phim hay tuyệt, thật điên rồ khi thấy nó xuất hiện trong cùng một câu với Black Adam.”

“Ngay cả một phim dở hơn như Ant-man and The Wasp: Quantumania còn kiếm được nhiều tiền hơn so với Thunderbolts*...”

“Đơn giản là Eternals ra mắt vào thời điểm mà mọi người còn kỳ vọng phim MCU sẽ hay. Còn Thunderbolts* ra mắt vào thời điểm mọi người đã từ bỏ hy vọng phim MCU xứng đáng với giá vé.”