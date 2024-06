Sôi động lễ ra quân các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè năm 2024

HHT - New Delhi đã ghi nhận mức nhiệt độ 52,9 độ C, là mức cao nhất trong lịch sử ở đây. Cảnh báo đỏ về tình hình nắng nóng nghiêm trọng đã được đưa ra. Cùng thời điểm, nhiều nước châu Á cũng đang chịu nắng nóng gay gắt.

HHT - Công an TP Thái Bình đang điều tra làm rõ vụ việc một trẻ mầm non 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 dẫn đến tử vong.