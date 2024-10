Quảng Nam: Đoàn viên, thanh niên chung tay dọn dẹp bãi biển Tam Thanh

HHT - Hơn 100 đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Nam đến từ các đơn vị đã tích cực tham gia phối hợp dọn dẹp bãi biển Tam Thanh, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

Sau khi cơn bão số 3 (bão Yagi) đi qua, lượng rác thải biển từ nhiều nơi trôi dạt vào bờ biển Tam Thanh thuộc TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, gây tồn đọng và làm ảnh hưởng đến mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Trước thực tại đó, đoàn viên, thanh niên các địa phương và các đơn vị phối hợp cùng với Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam đã có mặt từ sớm để thực hiện thu dọn rác, nhằm hỗ trợ địa phương khắc phục và xử lý lượng rác thải này.

Hoạt động đã thu hút hơn 100 đoàn viên, thanh niên tham gia, đến từ các xã Tam Thanh, Tam Phú, phường An Phú, Trường THPT Duy Tân, Đồn Biên phòng Tam Thanh (TP. Tam Kỳ) và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam. Các tình nguyện viên đã ra quân tích cực, tham gia dọn dẹp vệ sinh tại bãi biển Tam Thanh. Công tác thu gom rác cũng gặp nhiều khó khăn do rác bị chôn dưới cát nên công việc dọn dẹp khá vất vả. Các bạn đoàn viên thanh niên đã ra sức cào, xới cát để rác lộ ra ngoài và thực hiện gom nhặt, đưa lên xe vận chuyển để đem đi xử lý theo đúng quy trình.

Hoạt động diễn ra sôi nổi, phát huy tinh thần tình nguyện hăng say của tuổi trẻ Quảng Nam, nhiều người dân tại địa phương cũng tích cực tham gia nhặt rác cùng với lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Chỉ trong một buổi sáng, gần 2km bờ biển Tam Thanh đã được dọn sạch, trả lại vẻ trong lành, sạch đẹp cho khu vực này.

Ông Trần Minh Rân - Phó Bí thư Chi bộ thôn Hạ Thanh, xã Tam Thanh chia sẻ: “Môi trường là vấn đề được địa phương quan tâm hàng đầu, vì bãi biển Tam Thanh thường xuyên đón khách du lịch. Sau bão, lượng rác dạt về quá lớn, chôn lấp dưới cát, địa phương rất lo lắng. Nên việc dọn vệ sinh bãi biển được đoàn thanh niên thực hiện sáng nay rất ý nghĩa, góp phần cùng với địa phương bảo vệ môi trường, trả lại bãi biển sạch đẹp".