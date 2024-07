Soi lại thời điểm Minh Đạt lần đầu gặp Midu, netizen phát hiện ra điều đặc biệt

HHT - Netizen đã tìm thấy video ghi lại bữa tiệc trên du thuyền nơi lần đầu Minh Đạt và Midu gặp nhau, từ đó mới biết chiếc váy Midu mặc trong bữa tiệc hậu hôn lễ mang ý nghĩa đặc biệt.

Trong tiệc cưới vừa rồi, Midu và Minh Đạt đã tiết lộ rằng họ lần đầu gặp nhau ở một bữa tiệc trên du thuyền. Và ngay khi đó, Minh Đạt đã trúng "tiếng sét ái tình" với cô gái xinh đẹp và anh tin rằng những con người được số phận sắp đặt là thuộc về nhau thì một ngày nào đó sẽ vô tình gặp gỡ.

Cùng từ cuộc gặp định mệnh đó mà Minh Đạt thổi sáo bài My Heart Will Go On trong đám cưới, vì thấy anh và Midu cũng giống như Jack và Rose, gặp nhau trên một con thuyền và sau đó nảy sinh tình cảm.

Từ đó mà netizen rất tò mò về cuộc gặp gỡ trên du thuyền giữa Midu và Minh Đạt. Đến khi xem lại một video mà Lan Ngọc từng đăng tải cuối năm 2021 thì khán giả tin chắc rằng đây chính là cuộc gặp gỡ định mệnh của hai vợ chồng. Đó là bữa tiệc cảm ơn của chương trình Chạy Đi Chờ Chi tổ chức ở một du thuyền sang xịn trên vịnh Hạ Long với rất nhiều nghệ sĩ, doanh nhân tham gia.

Video của Lan Ngọc ghi lại khá mờ nhòe nhưng khán giả vẫn nhận thấy Midu rất vui vẻ trong chiếc váy trắng cổ trễ, và ở phía sau là Minh Đạt đang nhìn về phía cô đầy dịu dàng.

Lãng mạn hơn nữa, chiếc váy trắng mà Midu mặc khi đi chơi với bạn bè sau tiệc cưới cũng chính là trang phục mà Midu đã diện trên chiếc du thuyền năm đó. Chỉ chi tiết nhỏ này thôi, netizen càng thấy cặp đôi quá sức ngọt ngào, mọi chi tiết của lần đầu gặp gỡ đều được Midu - Minh Đạt nhớ rõ và ôn lại khi có dịp.