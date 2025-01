Sơn Tùng M-TP đến thăm làng Nủ, Sky "nở mày nở mặt" trước hành động của thần tượng

HHT - Sáng nay, ca sĩ Sơn Tùng M-TP cùng ekip đã có mặt tại tỉnh Lào Cai và thực hiện chuyến viếng thăm đồng bào Làng Nủ. Nhiều hoạt động của nam nghệ sĩ khiến người hâm mộ tự hào vì lựa chọn đúng "nền văn minh".

Sáng 7/1, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP và nhiều thành viên của công ty M-TP Entertainment đã có chuyến viếng thăm thôn Làng Nủ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Tại đây, nam nghệ sĩ cùng các thành viên ekip đã tham gia hoạt động thắp hương, tưởng nhớ đồng bào đã qua đời trong cơn bão số 3 hồi tháng 9/2024.

Viếng thăm Nhà trưng bày cạnh bia tưởng niệm và lắng nghe người dân làng Nủ chia sẻ về "những ngày tang thương" đã qua, nam ca sĩ lặng người xúc động. "Tùng thương những người dân ở đây rất nhiều vì những gì mọi người đã trải qua! Em và tất cả những người đang có mặt ở đây khâm phục nghị lực, tinh thần của người dân làng Nủ", Sơn Tùng chia sẻ.

Sau cuộc gặp gỡ với người dân làng Nủ, nam ca sĩ gốc Thái Bình đã ghé thăm điểm trường Thôn Làng Nủ và gặp gỡ thầy cô, học sinh tại đây. Điểm trường liên cấp làng Nủ là một công trình thuộc dự án cộng đồng "Dreams In The Sky" của M-TP Entertainment, do công ty tài trợ chi phí xây dựng là 1,5 tỷ đồng để đồng hành cùng Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam trong việc tái thiết Làng Nủ.

Đáng chú ý, màn giao lưu của "thầy giáo" Tùng đã nhanh chóng viral và thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Để gần gũi với các bạn học sinh, Sơn Tùng M-TP đã hoá thân thành “thầy giáo” và dành nhiều câu hỏi cho các em học trò.

Khi "thầy giáo" Tùng hỏi: "Các bạn thấy thầy giáo Tùng có đẹp trai không?" thì tất cả các bạn học sinh đều đáp "Có ạ!". Nam ca sĩ cũng hồi hộp khi bộc bạch rằng bản thân "chưa có kinh nghiệm làm thầy giáo bao giờ cả" và mong được các em học sinh "nhẹ tay".

Trước những câu trả lời đồng thanh, thầy giáo đã dành nhiều lời khen và những món quà đáng yêu đến với các em bé Làng Nủ. Nhìn thấy ngôi trường được mình chung tay xây dựng, nam nghệ sĩ không giấu được hạnh phúc: “Niềm tự hào của tôi đây rồi!”

Không chỉ có nam ca sĩ và ekip mà trong chuyến viếng thăm Làng Nủ lần này còn có sự hiện diện của cộng đồng Sky. Các fan của nam ca sĩ đã chuẩn bị nhiều phần quà để gửi đến đồng bào nơi đây. Biết được sự hiện diện này, nam ca sĩ đã dành thời gian để gặp gỡ và giao lưu cùng người hâm mộ.