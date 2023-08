Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI hứa hẹn "cháy" hết mình tại đại nhạc hội chào tân sinh viên

HHT - Happy Bee 13 - chuỗi nhạc hội chào tân sinh viên vừa công bố trở lại đã "gây bão" vì sự có mặt của những nghệ sĩ đang được giới trẻ đặc biệt yêu thích như: Sơn Tùng M-TP, Đen, B Ray, HIEUTHUHAI, Hoàng Dũng, Tăng Duy Tân...

Happy Bee là chuỗi nhạc hội chào tân sinh viên được tổ chức hằng năm như một món quà đặc biệt dành cho các tân binh. Năm nay, Happy Bee 13 trở lại mang theo những tên tuổi đình đám nhất nhì làng nhạc Việt. Dàn sao sẽ xuất hiện trong 3 đêm nhạc đầu tiên tại Cần Thơ (ngày 28/8), Đà Nẵng (ngày 6/9) và TP.HCM (ngày 10/9) là những cái tên nổi bật như: Sơn Tùng M-TP, rapper Đen, B Ray, HIEUTHUHAI, Phương Ly, Vũ., Hoàng Dũng, Tăng Duy Tân...

Từng 2 lần đốt cháy sân khấu Happy Bee, trong lần trở lại này, Sơn Tùng M-TP hứa hẹn sẽ tiếp tục làm bùng nổ sân khấu. Fan đang đoán già đoán non chủ nhân hit Making My Way sẽ mang đến điều gì mới mẻ trong lần comeback này.

Mỗi lần xuất hiện, rapper Đen lại chiếm trọn cảm tình khán giả bằng sự chân thành, thân thiện. Chính vì vậy, lần trở lại này của Đen càng được các fan, đặc biệt là các bạn tân sinh viên mong chờ.

Bộ đôi Huấn luyện viên - Producer đình đám của Rap Việt 2023, B-Ray và Masew hứa hẹn sẽ khuấy đảo sân khấu bằng chất nhạc vô cùng bắt tai, hấp dẫn, lối kể chuyện bằng lời rap (storytelling) đầy mê hoặc. “Vợ quốc dân" Phương Ly, “Rapper hot boy" HIEUTHUHAI, “nam thần tình ca” Hoàng Dũng, “mỹ nam dự báo thời tiết” Grey D, nữ rapper Pháo, “hoàng tử Indie” Vũ., producer/DJ Hoaprox, MC Hoàng Rapper sẽ cùng đổ bộ các đêm nhạc.

Hành trình của Happy Bee 13 sẽ trải dài từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9, đi qua 4 thành phố lớn: Cần Thơ (ngày 28/8), Hà Nội (ngày 31/8), Đà Nẵng (ngày 6/9) và TP.HCM (ngày 10/9).