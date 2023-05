Sơn Tùng M-TP hội ngộ "bạn gái cũ" ở Hàn Quốc, xuất hiện trên IG Vogue Hồng Kông

HHT - Giọng ca Making My Way làm “nức lòng” người hâm mộ khi ngồi chung hàng ghế với Mai Davika, Gulf Kanawut, Young Hoon và Ju Yeon (The Boyz) tại show diễn của nhà mốt Gucci.

Show diễn Gucci Cruise 2024 đã diễn ra tại Cung điện Gyeongbokgung, Hàn Quốc. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả Việt bởi sự góp mặt của "bạn thân thương hiệu" Sơn Tùng M-TP. Giọng ca gốc Thái Bình gây chú ý khi xuất hiện ở hàng ghế đầu cùng với dàn khách mời đình đám gồm: Mai Davika, Gulf Kanawut, Young Hoon và Ju Yeon (The Boyz). Tạo hình của Sơn Tùng M-TP khi tham dự sự kiện cũng trở thành “tâm điểm” bàn tán của cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi nhan sắc và thần thái của anh chàng, nhiều khán giả cho rằng trang phục của giọng ca Hãy Trao Cho Anh có phần nhạt nhòa, "dìm dáng". Gucci Cruise 2024 là sự kiện đầu tiên Sơn Tùng M-TP góp mặt sau khi trở thành Friend Of House của thương hiệu Gucci. Show diễn quy tụ dàn sao đình đám khắp “năm châu bốn bể” như Mai Davika, IU, Jay Park, Hanni (NewJeans), Lee Seo (IVE), Elizabeth Olsen, Robbie Arnett...

