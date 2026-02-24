Sơn Tùng tung bộ ảnh ăn Tết cùng gia đình, gây xúc động với kỷ niệm 13 năm trước

Dịp Tết vừa qua, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi có những bài đăng thú vị cùng gia đình, đặc biệt là cậu em trai MONO. Gia đình 4 người có những khoảnh khắc đáng nhớ, vừa hài hước nhưng cũng vừa gây xúc động. Đặc biệt, bài đăng mới nhất của Sơn Tùng M-TP đã khiến khán giả cũng hoài niệm khi nhắc đến một kỷ niệm tận 13 năm trước.

Trong bài đăng mới, Sơn Tùng M-TP đính kèm dòng trạng thái "Mỗi lần được về nhà ăn TẾT là lại nhận ra thêm mình đã và đang may mắn đến nhường nào". Bộ ảnh gồm những khoảnh khắc hết sức đời thường của anh cùng bố mẹ và em trai, như cùng nhau nấu bánh chưng, nâng ly mừng Tết đến, hay chỉ là bữa ăn cùng xôi gấc và bánh chưng chiên hay dạo phố những ngày đầu năm.

Bộ ảnh đáng yêu mà Sơn Tùng M-TP đăng lên Instagram.

Đặc biệt ở phần cuối, Sơn Tùng M-TP đã đăng kèm một bức ảnh chụp lại dòng trạng thái anh từng đăng lên Facebook vào năm 2013. Trong đó, anh viết: "Chiều mai lên đường... Trở lại Sài Gòn với một nhịp sống sôi động... Rời xa cái thân thương, yên bình của Thái Bình. [...] Bố mẹ, em trai, người thân ai cũng nhớ... Chắc do cái ấm áp hạnh phúc của Tết vẫn chưa qua thế nên bây giờ trong lòng cứ thấy nặng nề, nhớ nhà... Biết là mẹ sẽ lại nhìn vào phòng mình rồi khóc vì nhớ con... Nhưng bố đã nói thương nhớ con lắm nhưng nó lớn rồi phải để nó đi, học hành, sự nghiệp còn ở tương lai... Yeahhh... Mạnh mẽ lên như đợt đầu tiên vào Sài Gòn nào...".

Sơn Tùng M-TP chia sẻ lại bài đăng 13 năm trước của mình.

Bài đăng của Sơn Tùng M-TP khiến cư dân mạng hạnh phúc lây và cảm động, khi trong những năm gần đây nam ca sĩ luôn dành thời gian về quê sớm cùng gia đình thay vì ở lại TP.HCM để diễn Tết. Thời điểm năm 2013, chủ nhân ca khúc Đừng Làm Trái Tim Anh Đau vẫn còn là một tân binh trẻ tuổi, đang tập tành làm nhạc.

Anh từng chia sẻ về quá khứ sống trong căn phòng chật chội cùng cô chú, lặng lẽ sáng tác nhạc bằng chiếc máy tính đời cũ. Thế nhưng cũng từ đó, hàng loạt bản hit như Cơn Mưa Ngang Qua, Nắng Ấm Xa Dần hay Em Của Ngày Hôm Qua ra đời, gây sốt giới trẻ những năm đầu của thập niên 2010.

Khán giả dành lời khen ngợi Sơn Tùng M-TP.

Hiện tại, Sơn Tùng M-TP đã trở thành một trong những ngôi sao hạng A của làng giải trí Việt, được nhiều nhãn hàng lớn và sự kiện tầm cỡ săn đón. Ngoài ra, em trai của anh - MONO cũng nhanh chóng trở thành gương mặt triển vọng, có chất nhạc và được yêu mến không kém anh trai. Cả hai đều có chỗ đứng nhất định và là niềm tự hào lớn của bố mẹ, cũng là một trường hợp truyền cảm hứng đến những người con đang sống xa nhà, nuôi ước mơ tại vùng đất mới vì bản thân và gia đình.