Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Quỳnh Kool và Huỳnh Anh tái hợp, visual đỉnh cao cỡ này không xem phim thì phí

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Ngoại hình đã rất ăn ý, diễn xuất của Quỳnh Kool và Huỳnh Anh có đủ tạo nên cặp đôi đẹp cho phim giờ vàng VTV không?

Bước Chân Vào Đời là phim khai Xuân của VTV, xoay quanh ba chị em Thương, Trang, Minh phải bươn chải, đối mặt với nhiều biến cố sau khi bố mẹ đột ngột qua đời. Quỳnh Kool vào vai chị cả Thương, mới 24 tuổi nhưng đã phải làm trụ cột gia đình, vừa lo kiếm tiền nuôi hai em vừa phải thay bố mẹ dạy dỗ bảo ban các em.

Tuy nhiên, mọi thứ không hề dễ dàng với Thương khi em gái Trang xinh đẹp, cá tính, luôn khao khát cuộc sống giàu sang thật nhanh chóng. Em trai Minh thì nổi loạn, ngỗ nghịch, chẳng hề biết nghĩ cho chị.

buoc-chan-15.jpg
Bước Chân Vào Đời quy tụ dàn diễn viên hùng hậu.

Và giữa những khó khăn chật vật mỗi ngày, Thương chỉ còn biết tìm an ủi chia sẻ ở Quân, chàng giảng viên đại học ấm áp, dịu dàng. Dù mẹ Quân ra sức phản đối mối quan hệ này vì không môn đăng hộ đối, Quân và Thương vẫn cố gắng ở bên nhau, dùng tình cảm vượt qua tất cả.

quynh-kool-4.jpg
buoc-chan-9.jpg
Quỳnh Kool có tạo hình dịu dàng.

Quỳnh Kool rất hợp với những vai cô gái giàu nghị lực có cuộc sống vất vả, bươn chải như cô đã từng thể hiện ở Gara Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu nên vai Thương sẽ không làm khó được cô. Huỳnh Anh cũng được khen là diễn xuất tiến bộ, có chiều sâu sau phim Cách Em 1 Milimet, ngoại hình thư sinh cũng ra dáng giảng viên đại học.

buoc-chan-11.jpg
buoc-chan-12.jpg
Huỳnh Anh ngày càng trưởng thành.

Quỳnh Kool và Huỳnh Anh đã từng đóng chung phim Hà Nội Trong Mắt Em nhưng Bước Chân Vào Đời là lần đầu họ kết hợp trong phim giờ vàng VTV. Quỳnh Kool có tiếng là nữ diễn viên dễ tạo "phản ứng hóa học" với bạn diễn nên khán giả càng đặt nhiều kỳ vọng vào cặp đôi này. Chưa kể Bước Chân Vào Đời còn có nhiều visual nổi bật khác như Sơn Tùng, Mạnh Trường… cùng thể loại phim gia đình vốn là thế mạnh của VTV.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Quỳnh Kool #Huỳnh Anh #Bước Chân Vào Đời #phim VTV #phim gia đình

Xem thêm

Cùng chuyên mục