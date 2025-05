Song Hye Kyo phản ứng thế nào khi “đụng độ” hai tình cũ, một tình tin đồn ở Baeksang 2025?

HHT - Chắc hẳn điều khiến khán giả chú ý và tò mò nhiều nhất sau lễ trao giải Baeksang 2025 chính là việc Song Hye Kyo cùng với ba “người tình” đều tham dự sự kiện này. Đó chính là Lee Byung Hun, Hyun Bin và Park Bo Gum.

Lễ trao giải Baeksang 2025 đã khiến netizen tha hồ trầm trồ khi quy tụ hàng loạt ngôi sao hàng đầu K-Biz, từ những gương mặt gạo cội đến các sao trẻ đang lên. Và tất nhiên Song Hye Kyo sẽ luôn là tâm điểm ở bất kỳ đâu cô xuất hiện, nhất là ở Baeksang lần này còn có tới hai bạn trai cũ và một bạn trai tin đồn của Song Hye Kyo cũng tham gia.

Lee Byung Hun chính là mối tình đầu của Song Hye Kyo, cũng là người đầu tiên cô công khai chuyện hẹn hò. Hai người thành đôi sau phim truyền hình All In năm 2003, khi Song Hye Kyo còn trẻ măng, mới gia nhập ngành giải trí nhưng đã nhanh chóng chia tay sau đó 1 năm. Còn Hyun Bin và Song Hye Kyo cũng có chuyện phim giả tình thật từ The World That They Live In năm 2008. Mối tình của cả hai được khán giả hết lòng ủng hộ, nhưng lại kết thúc sau hai năm.

Rồi khi Song Hye Kyo đóng chung với Park Bo Gum phim Encounter, có nhiều tin đồn hai người đã nảy sinh tình cảm chị em. Tuy người trong cuộc lên tiếng phủ nhận, khán giả vẫn bán tín bán nghi vì Song Hye Kyo và Park Bo Gum diễn rất ăn ý trên phim. Nhưng dần dần, tin đồn đã hạ nhiệt sau khi netizen không có thêm manh mối gì.

Trùng hợp thay, cả Song Hye Kyo lẫn ba người cũ Lee Byung Hun, Hyun Bin và Park Bo Gum đều được đề cử ở Baeksang 2025 nên cùng tham dự lễ trao giải. Dù xuất hiện chung một sự kiện, Song Hye Kyo không có màn chạm mặt nào với ba nhân vật đặc biệt này. Nhiều sao Hàn thường e ngại việc đụng độ người cũ vì sẽ bị khán giả chú ý để ý nhưng Song Hye Kyo rất tự tin, tươi tắn trong suốt sự kiện cho thấy cô đã bước qua chuyện trong quá khứ.