"Sống vội" như JX (Jaejoong và Junsu): Công bố lịch trình khiến fan chóng mặt

HHT - Trước tốc độ ánh sáng của JX (Jaejoong và Junsu), các fan nói vui rằng ai sống vội lại 2 anh: Thông báo ra mắt, công bố concert và lịch bán vé chỉ trong một ngày.

Nửa đêm 6/9 (giờ Hàn Quốc), Jaejoong và Junsu đã "đánh úp" người hâm mộ khi bất ngờ thông báo cả hai sẽ thành lập một nhóm mới có tên “JX”, với ý nghĩa là tên viết tắt của “Jae Joong” và “XIA" (nghệ danh của Junsu).

Đoạn teaser đi kèm có các cảnh thiên nhiên kết hợp với lời dẫn truyện được lồng tiếng của Jaejoong và Junsu, nhấn mạnh sự ủng hộ lâu dài của họ dành cho nhau bất chấp mọi thách thức suốt 20 năm qua. Video kết thúc bằng một thông điệp cho thấy hành trình của cả hai đang tiến triển với một chương mới, khơi dậy sự tò mò của người hâm mộ về những gì họ sẽ mang đến.

Trong khi các fan chưa hết phấn khích vì sự ra mắt của bộ đôi thì đến sáng ngày 6/9, Jaejoong và Junsu đã thông báo tin chấn động thứ hai: Bộ đôi sẽ kỷ niệm 20 năm ra mắt bằng một buổi concert dưới tư cách nhóm "JX". Concert có tên IDENTITY và sẽ được tổ chức trong ba đêm tại KSPO Dome từ ngày 8 đến ngày 10/11, đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới cho bộ đôi.

Không để fan đợi lâu, đến trưa cùng ngày, lịch bán vé cũng đã được thông báo. Theo đó, vé sẽ mở bán trước cho hội viên trên Weverse vào ngày 27/9 và sau đó, sẽ mở bán chính thức vào ngày 30/9. Như vậy, nếu tính theo giờ Hàn Quốc thì JS thông báo ra mắt, công bố concert và lịch bán vé chỉ trong một ngày (6/9).

Trước màn thông báo vèo vèo của Jaejoong và Junsu, các fan Việt trêu rằng: "Ai sống vội lại JX? Hôm qua (vì nửa đêm ngày 6/9 vẫn còn là ngày 5/9 theo giờ Việt Nam) thông báo ra mắt, sáng hôm sau đã công bố concert và đến trưa đã có lịch bán vé", "Các anh dí chúng ta như cách chúng ta dí Junsu nhảy sakuranbo 6 lần chưa cho về", "Các anh cứ vậy sao fan chịu nổi, chưa hết bàng hoàng với cái trailer, xong tới thông báo concert, giờ mở bán vé",...

Mới đây, vào tối 7/9, Jaejoong cũng đã giành được 2 giải tại The Fact Music Awards, đó là Nghệ sĩ của năm (Artist of the Year) và Sân khấu cháy nhất năm (Hot Stage of the Year). Bộ phim mới nhất của anh - Bad Memory Eraser cũng đang được phát sóng.