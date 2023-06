Sony tung trailer phim về kẻ thù của Người Nhện, liệu sẽ có nhiều cảnh quay bị cắt?

HHT - Sau những tác phẩm của Vũ trụ Nhện riêng, Sony Pictures đã chính thức tung ra trailer và poster đầu tiên cho "Kraven the Hunter" - bộ phim sẽ đưa tới màn ra mắt của các kẻ thù của Người Nhện (Spider Man): Nhóm Sinister Six.

Mới đây, nhà sản xuất Sony Pictures đã chính thức công bố đoạn trailer đầu tiên của Kraven the Hunter, hé lộ năng lực và nguồn gốc về gã phản diện khát máu của Spider Man. Theo trailer, nguồn gốc sức mạnh của nhân vật chính Sergei Kravinoff (Aaron Taylor-Johnson thủ vai) bắt nguồn từ chuyến đi săn trong một khu rừng ở châu Phi cùng với gia đình.

Khi đó, anh đã bị tấn công bởi một con sư tử và bị chính bố ruột (Russell Crowe thủ vai) - một ông trùm làm ăn phi pháp và cũng là tay thợ săn lão luyện bỏ mặc tại đó. Tuy nhiên, vết cắn của sư tử lại không giết chết anh, thậm chí máu của nó còn mang lại sức mạnh thể chất cho Sergei.

Kể từ sau thời điểm đó, Kraven the Hunter bắt đầu hành trình trả thù của mình sau khi nhận được sức mạnh mới. Bên cạnh cuộc đối đầu với người cha tàn nhẫn, gã thợ săn mang dòng máu sư tử cũng đứng ở bên kia chiến tuyến với Dmitri Smerdyakov (Fred Hechinger đóng) - người anh cùng cha khác mẹ của Kraven sau này được biết đến với biệt danh "Chameleon".

Ở những giây cuối cùng của trailer, lời thoại cũng nhắc đến nhân vật Rhino - một phản diện nổi tiếng của Spider Man. Theo hình ảnh trong trailer, nhân vật phản diện này có một lớp da dày đang biến đổi, tạo hình khác khá xa với phiên bản từng được Sony giới thiệu trước đây ở The Amazing Spider Man 2 (2014) - vốn cũng là một thực tại khác trong Đa vũ trụ Marvel. Được biết, nhân vật này sẽ do Alessandro Nivola thủ vai.

Hãng phim cũng gắn nhãn phân loại độ tuổi R cho trailer do những hình ảnh bạo lực trong phim. Như vậy, Kraven the Hunter có khả năng là dự án được phân loại R đầu tiên thuộc Vũ trụ Spider Man.

Hiện tại, Kraven The Hunter đang gặp nhiều thách thức sau thất bại của Morbius (2022). Chưa dừng lại ở đó, với những thành công vừa qua của Spider Man: Across the Spider-Verse, người hâm mộ lại càng kỳ vọng nhiều hơn vào các bộ phim liên quan đến Người Nhện, bao gồm cả Kraven the Hunter hay là Madame Web. Vì vậy, việc bộ phim có đạt thành công hay không sẽ là bước đệm lớn củng cố sức mạnh của thế giới phản anh hùng mà hãng phim này đang tiếp tục mở rộng.

Kraven the Hunter là dự án thứ 4 nằm trong vũ trụ gồm các nhân vật liên quan đến Spider Man (vũ trụ 688) do Sony xây dựng bao gồm Venom, Morbius, Madame Web... Cùng với Kraven the Hunter và Rhino, các kẻ thù truyền kiếp khác của Spider Man là Venom (Tom Hardy đóng), Morbius (Jared Leto đóng) và Vulture (Michael Keaton đóng) đã xuất hiện trên màn ảnh rộng nhiều khả năng sẽ hợp nhất cùng nhân tố cuối cùng là El Muerto (Bad Bunny đóng) để trở thành nhóm Sinister Six để đối đầu với Spider Man của vũ trụ 616 (tức "Nhện nhí" Tom Holland của Vũ trụ Điện ảnh Marvel).