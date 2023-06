Biên kịch đình công, "Spider-Man 4" của Tom Holland phải tạm hoãn

HHT - Phần phim mới nhất về Người Nhện của Vũ trụ Điện ảnh Marvel với sự góp mặt của Tom Holland và Zendaya đang được thực hiện nhưng chưa có ngày phát hành cụ thể.

Nhà sản xuất từ Sony cho biết kế hoạch ghi hình bộ phim Spider-Man 4 (thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel) của Tom Holland và Zendaya vẫn đang được thực hiện, nhưng cuộc đình công của các biên kịch tại Hollywood đã khiến quá trình phát triển bị tạm dừng.

“Chúng tôi đang trong quá trình thực hiện kế hoạch, nhưng các nhà biên kịch đang đình công và không ai làm việc trong thời gian đình công. Tất cả chúng tôi đều là những người ủng hộ cho họ và khi nào mọi thứ ổn định trở lại, chúng tôi sẽ bắt đầu,” Amy Pascal chia sẻ.

Cách đây 4 tháng, chủ tịch Kevin Feige của Marvel Studios cũng đã bật mí màn trở lại của phiên bản Spider-Man do Tom Holland thủ vai khi trả lời phỏng vấn tạp chí Entertainment Weekly: “Tất cả những gì có thể tiết lộ bây giờ là chúng tôi đã có cốt truyện mới. Một ý tưởng vĩ đại cho sự trở lại của Người Nhện, đội ngũ biên kịch đã bắt tay vào hoàn thiện kịch bản rồi.”

Thế nhưng kể từ ngày 2/5, cuộc đình công của Hội biên kịch Mỹ (WGA), đại diện cho khoảng 11.500 nhà biên kịch, đã diễn ra tại Hollywood về vấn đề lương thấp và điều kiện làm việc. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến toàn bộ nền điện ảnh nói chung mà còn khiến cho nhiều bộ phim khác của Marvel như Deadpool 3, Daredevil: Born Again… cũng phải tạm hoãn sản xuất.

Hiện tại, ngày phát hành của Spider-Man 4 vẫn chưa được phía Marvel và Sony ấn định cụ thể. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng phim sẽ bắt đầu sản xuất sau giữa năm 2024 sau khi cuộc đình công của các biên kịch kết thúc để kịp tiến độ cho màn trở lại của Spider-Man sau Avengers: The Kang Dynasty (2025).

Bên cạnh Spider-Man 4, nhà sản xuất Amy Pascal cũng tiết lộ kế hoạch cho bộ phim Spider-Woman và live-action của Người Nhện Miles Morales. Có thể thấy, sau cú mở màn thành công của Spider-Man: Across the Spider-Verse, Sony sẽ tiếp tục phát hành thêm nhiều dự án mới bên cạnh Beyond The Spider-Verse, phần phim tiếp nối câu chuyện của Miles Morales trong năm 2024.

Lần cuối Tom Holland xuất hiện trong MCU là ở Spider-Man: No Way Home. Tác phẩm trở thành bom tấn toàn cầu khi thu về hơn 1,9 tỷ USD và là dự án có lợi nhuận cao nhất lịch sử hãng phim Sony Pictures. Đến cuối năm 2021, nhà sản xuất Amy Pascal đã chính thức xác nhận nhân vật Spider-Man của Tom Holland vẫn sẽ ở lại MCU và Sony cùng Marvel Studios sẽ thực hiện 1 bộ ba phim mới thay vì chấm dứt hợp tác.