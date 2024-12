“Squid Game 2” chưa chiếu nhưng đã được đề cử giải thưởng tại "Quả Cầu Vàng"

HHT - Dù còn chưa lên sóng nhưng “Squid Game 2” đã nhận được đề cử tại giải Quả Cầu Vàng lần thứ 82 sẽ diễn ra đầu năm 2025.

Mới đây, danh sách đề cử tại giải Quả Cầu Vàng lần thứ 82 đã được công bố. Ở hạng mục Phim truyền hình hay nhất, Squid Game 2 được đề cử cùng với một số phim đã lên sóng trong năm nay: The Day of The Jackal, The Diplomat, Mr. & Mrs. Smith, Shogun và Slow Horses. Điều đáng chú ý là Squid Game 2 còn chưa phát hành, phải đến ngày 26/12 khán giả toàn cầu mới có thể xem siêu phẩm này trên Netflix.

Được biết, để được đề cử cho giải Quả Cầu Vàng lần thứ 82, phim phải phát sóng trong năm nay và được gửi đến ban tổ chức trước ngày 4/11. Như vậy, có thể thấy Netflix đã gửi Squid Game 2 đến ban giám khảo của giải Quả Cầu Vàng từ trước để đạt đủ yêu cầu.

Việc gửi phim sớm trước ngày phát hành có thể không diễn ra thường xuyên nhưng cũng không phải là chuyện mới xảy ra. Không chỉ có các giải thưởng, đôi khi vì một số mục đích khác như tuyên truyền, các nền tảng phim trực tuyến như Netflix cũng cấp quyền truy cập sớm một số tựa phim cho các nhà báo hay những người liên quan trước cả tuần, thậm chí cả tháng. Dĩ nhiên là với nhiều cách bảo mật để tránh phim bị rò rỉ trước ngày phát hành.

Mùa đầu tiên của Squid Game (Trò Chơi Con Mực) được Netflix phát hành vào tháng 9/2021 đã trở thành một cú nổ lớn. Phim bùng nổ trên phạm vi toàn cầu, đạt số lượt xem kỷ lục trên Netflix dù không phải là một bộ phim nói tiếng Anh, nhận được nhiều giải thưởng phim truyền hình danh giá trên trường quốc tế.

Mùa 1 Squid Game cũng gây tiếng vang tại Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 79 - diễn ra đầu năm 2022 - khi giành được ba đề cử quan trọng: Phim truyền hình hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (cho Lee Jung Jae), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (cho O Yeong Su). Và nam diễn viên 77 tuổi O Yeong Su - vai người chơi số 1 đã giành chiến thắng, tạo nên lịch sử là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận được giải thưởng tại Quả Cầu Vàng.

Sau thành công của mùa 1, không ngạc nhiên khi Squid Game 2 thu hút lượng lớn khán giả ngóng đợi. Nội dung của mùa 2 lấy mốc thời gian ba năm sau khi giành chiến thắng trong trò chơi, người chơi 456 - tức Seong Gi Hun (Lee Jung Jae) từ bỏ việc sang Mỹ, thay vào đó anh quyết định quay lại trò chơi sinh tồn bí ẩn và tàn nhẫn kia một lần nữa. Seong Gi Hun muốn sử dụng những kiến thức mình biết về trò chơi để cứu những người chơi khác, đồng thời kết thúc trò chơi này một lần và mãi mãi.

Với việc lọt vào danh sách đề cử Quả Cầu Vàng lần thứ 82 trước cả khi công chiếu, nhiều khán giả tò mò và đặt hy vọng vào nội dung bùng nổ của Squid Game mùa 2 sẽ không kém cạnh so với mùa 1.

Giải Quả Cầu Vàng lần thứ 82 sẽ diễn ra vào ngày 5/1/2025. Trước đó, Squid Game 2 sẽ lên sóng Netflix vào 26/12.