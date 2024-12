Phim Hàn tháng 12: Khán giả trông đợi chất lượng của “Squid Game” mùa 2

HHT - Tâm điểm phim truyền hình Hàn Quốc tháng 12 chắc chắn thuộc về “Squid Game” mùa 2. Tuy nhiên, tháng 12 cũng còn nhiều tựa phim đáng chú ý khác, trong đó có “Thái tử” Joo Ji Hoon trở thành ông chủ một cửa hàng đèn đặc biệt và “Miss Granny” trở lại với diện mạo mới sau 10 năm công chiếu.

Light Shop (4/12)

Diễn viên: Joo Ji Hoon, Park Bo Young

Bộ phim Light Shop kể về sáu người thấy mình bị mắc kẹt trong một khu phố tối tăm, và họ không biết mình đã đến đó bằng cách nào. Phía cuối một con hẻm có một cửa hàng đèn bí ẩn, nơi đó nắm giữ những bí mật về quá khứ, hiện tại và tương lai của họ. Được biết, Light Shop được xây dựng dựa trên một webtoon của Kang Full - người được biết đến với webtoon và phim truyền hình ăn khách Moving.

“Thái tử” Joo Ji Hoon sẽ đảm nhận vai chủ của cửa hàng đèn đặc biệt này. Ngoài ra, dàn diễn viên của Light Shop rất sáng giá với nhiều những gương mặt nổi tiếng của màn ảnh xứ Kim chi: Park Bo Young (Daily Dose of Sunshine), Lee Jung Eun (Parasite), Kim Dae Myung (Hospital Playlist), Bae Sung Woo (The 8 Game), Seolhyun (Orange Marmalade), Kim Min Ha (Pachinko), Shin Eun Soo (Dưa Hấu Lấp Lánh)...

Sorry Not Sorry (5/12)

Diễn viên: Jeon So Min, Gong Min Jeung, Jang Hee Ryung

Chuyện phim Sorry Not Sorry kể về một cô gái tên Ji Song Yi (Jeon So Min) bị người yêu bỏ rơi, phải gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ để trả khoản vay mua nhà mới cưới. Để kiếm tiền trả nợ, cô phải chuyển đến một thị trấn mới, làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau. Tại nơi ở mới, cô cố gắng diễn vai một người phụ nữ đã kết hôn để che giấu bản thân khỏi những con mắt tò mò của hàng xóm.

Bất ngờ, tại thị trấn này, Ji Song Yi gặp lại người đã từng là bạn thân nhất của mình. Trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện khiến tình bạn của họ rạn nứt. Hiện tại, người bạn ấy nay đã trở thành một người mẹ.

Who Is She? (18/12)

Diễn viên: Kim Hae Sook, Jung Ji So, Jung Jin Young

Công chiếu vào năm 2014, phim điện ảnh Miss Granny đã đại thắng phòng vé Hàn Quốc và nhận được nhiều khen ngợi bởi nội dung cũng như diễn xuất xuất sắc. Sau đó, phim được nhiều nước remake, trong đó có Việt Nam với tên gọi Em Là Bà Nội Của Anh. Mười năm sau thành công phòng vé, Miss Granny trở lại với phiên bản truyền hình với tên Who Is She?.

Nội dung phim cũng giống như phiên bản gốc, kể về một người phụ nữ ngoài 70 tuổi tên Oh Mal Sun (Kim Hae Sook), một ngày đột nhiên trở về ngoại hình của mình ở tuổi 20. Bà liền lấy tên giả là Oh Doo Ri (Jung Ji So), quyết định nắm bắt cơ hội thứ hai mà cuộc đời trao tặng để theo đuổi ước mơ thời trẻ là trở thành ca sĩ. Bà trở thành thực tập sinh tại một công ty thần tượng và gặp gỡ nhà sản xuất âm nhạc Daniel Han (Jung Jin Young).

Dĩ nhiên, với thời lượng nhiều tập, Who Is She? sẽ bổ sung nhiều tình tiết mới so với phim điện ảnh. Do đó, nhiều khán giả rất mong chờ phim lên sóng.

Check-in Hanyang (21/12)

Diễn viên: Bae In Hyuk, Kim Ji Eun

Bộ phim Check-in Hanyang theo chân Lee Eun (Bae In Hyuk) - một hoàng tử che giấu danh tính để vào làm việc tại Yongcheonru - nhà trọ lớn nhất, nổi tiếng nhất Joseon. Tại đây, anh gặp Hong Deok Soo (Kim Ji Eun) - một cô gái cải trang thành con trai cũng vào làm việc ở đây. Họ lại gặp hai chàng trai khác và tạo thành một bộ tứ đặc biệt.

Với một số điểm tương đồng, Check-in Hanyang gợi nhớ đến Sungkyunkwan Scandal - bộ phim này cũng kể về một cô gái giả trai đi học và ở đó kết bạn với ba chàng trai. Nhiều khán giả trông đợi Check-in Hanyang sẽ mang đến một cốt truyện tươi mới, hài hước, ngọt ngào qua quá trình trưởng thành của mỗi nhân vật.

The Starry Night (23/12)

Diễn viên: Go Hyun Jung, Ryeoun, Yoon Sang Hyun

Trong The Starry Night, Go Hyun Jung vào vai Kang Soo Hyun - một nhà sản xuất hàng đầu trong ngành đào tạo ca sĩ thần tượng. Mặc dù có năng lực và làm việc hiệu quả, đạt được thành công, nhưng cô đột nhiên bị công ty của mình là Pandora Entertainment sa thải. Vì là trụ cột của gia đình, cô quyết định tự đứng dậy. Cô đã chọn Yoo Jin Woo (Ryeoun) - một thực tập sinh chăm chỉ suốt 10 năm nhưng không ai chú ý đến - để đào tạo và định hướng cho cậu trở thành một ngôi sao.

Với diễn xuất chắc tay của Go Hyun Jung, nhiều khán giả đặt cược The Starry Night sẽ không phải là một bộ phim “hường phấn” về showbiz. Trái lại, nó sẽ khai thác những góc khuất tăm tối hơn đằng sau ánh đèn sân khấu rực rỡ, những cay đắng phải đánh đổi để có được hào quang.

Squid Game 2 (26/12)

Diễn viên: Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, Gong Yoo, Wi Ha Joon, Im Si Wan, Kang Ha Neul

Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng mùa 2 của bộ phim truyền hình Hàn Quốc bùng nổ toàn cầu Squid Game cũng đã trở lại. Đáng chú ý, mùa 3 của bộ phim này cũng đã quay xong và dự kiến ra mắt vào mùa Hè năm 2025.

Mặc dù đã giành chiến thắng khi tham gia trò chơi sinh tử trong mùa 1 Squid Game, Seong Gi Hun (Lee Jung Jae) vẫn quay trở lại đấu trường này với một kế hoạch trong đầu. Với những kiến thức có được về sự thật khủng khiếp đằng sau trò chơi này, Seong Gi Hun cố gắng cứu những người chơi khác, đồng thời thuyết phục họ rút lui và kết thúc trò chơi này một lần và mãi mãi. Nhưng khi đối mặt với số tiền khổng lồ, con người có thể trở nên mất tỉnh táo và khó kiểm soát.

Ngoài thành công của mùa 1 làm điểm tựa, Squid Game 2 còn thu hút đông đảo người xem khi quy tụ nhiều diễn viên tài năng và nổi tiếng của Hàn Quốc. Bên cạnh những diễn viên đã xuất hiện từ mùa 1 như Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, Gong Yoo, Wi Ha Joon; Squid Game 2 còn có sự tham gia của Im Si Wan (The Merciless), Kang Ha Neul (Khi Hoa Trà Nở), Park Sung Hoon (The Glory), Park Gyu Young (Celebrity), Lee Jin Wook (Sweet Home), T.O.P...