Starbucks ra mắt bộ sưu tập gắn liền với nhân vật Hello Kitty

Kỷ niệm hành trình 50 năm của nhân vật Hello Kitty tại Việt Nam, Starbucks ra mắt bộ sưu tập các sản phẩm độc quyền và đồ uống mang hương vị táo phiên bản giới hạn.

Bắt đầu từ ngày 10/9, người yêu thích nhân vật Hello Kitty có thể tận thưởng những thức uống phiên bản giới hạn hay bộ sưu tập gồm các sản phẩm với thiết kế chứa đựng thông điệp gắn kế về tình bạn.

Sự rung cảm đến từ các giác quan

Khách hàng có thể thưởng thức 2 món nước chủ đạo lấy cảm hứng từ nhân vật Hello Kitty với vẻ ngoài được trang trí thêm chiếc nơ đặc trưng của nhân vật.

Phiên bản Apple Pie Cream Frappuccino® Blended Beverage là sự kết hợp hài hòa của sốt táo, phủ thêm lớp sữa béo ngậy và lớp kem mượt, tạo nên hương vị phong phú.

Phiên bản trà Red Apple Frozen Tea là hương vị tươi mát của Trà Ô long Teavana® Zen Clouds hòa quyện với nước sốt táo ngọt và vụn trái cây giòn giòn, tạo nên kết cấu thú vị để thu hút các giác quan.

Bộ sưu tập Hello Kitty | Starbucks®: Together in fun forever

Các sản phẩm trong bộ sưu tập được thiết kế đa dạng về kiểu dáng với màu sắc mang tính biểu trưng như chiếc nơ đỏ hay màu xanh lá cổ điển của Starbucks.

Bộ sưu tập Hello Kitty | Starbucks® sẽ ra mắt vào ngày 10/9 tại Việt Nam tại các cửa hàng và trên gian hàng trực tuyến. Các chương trình mở bán trước dành cho thành viên Starbucks Rewards cũng sẽ bắt đầu từ ngày 6/9 đối với các thức uống và ngày 9/9 đối với bộ sưu tập.

Thông tin về Starbucks

Từ năm 1971, Công ty Starbucks Coffee cam kết cung ứng và sử dụng cà phê arabica chất lượng cao một cách bền vững. Ngày nay, với hơn 34.000 cửa hàng trên toàn thế giới, công ty là nhà bán lẻ và chế biến hàng đầu café đặc biệt trên thế giới.

Bằng cam kết vững chắc về sự hoàn hảo và về những chính sách của mình, Starbucks mang những trải nghiệm độc đáo đến với cuộc sống của từng khách hàng thông quan từng ly café.

Starbucks mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 2/2013 tại TP.HCM. Tới nay, Starbucks đã có hơn 110 cửa hàng trên cả nước tại 9 tỉnh, thành phố: TP.HCM, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, tỉnh Bình Dương, Hội An và Phú Quốc.

Thông tin về Sanrio

Sanrio là thương hiệu về các sản phẩm phong cách sống và nổi tiếng nhất với nhân vật Hello Kitty, được giới thiệu vào năm 1974, và là nơi sản sinh ra nhiều thương hiệu nhân vật được yêu thích khác như My Melody, Kuromi, LittleTwinStars, Cinnamoroll, Pompompurin, gudetama, Aggretsuko, Chococat, Bad Badtz-Maru và Kerokerokeroppi.

Sanrio được thành lập dựa trên triết lý một món quà nhỏ có thể mang lại hạnh phúc và tình bạn cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Từ năm 1960, triết lý này đã trở thành nguồn cảm hứng để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động chất lượng nhằm thúc đẩy giao tiếp và truyền cảm hứng cho những trải nghiệm độc đáo của người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Ngày nay, hoạt động kinh doanh của Sanrio mở rộng sang ngành giải trí với một số loạt nội dung, dịch vụ trò chơi và công viên giải trí. Sanrio có danh mục sản phẩm phong phú có mặt tại hơn 130 quốc gia.