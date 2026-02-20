"Gieo quẻ" đầu năm: Kim Ngưu kiên nhẫn mới nên chuyện, Ma Kết nhiều trọng trách

HHTO - Năm mới mở ra, mỗi cung hoàng đạo đều đón nhận một thông điệp riêng từ vũ trụ, hãy cùng "gieo quẻ" và lắng nghe lời nhắn dành cho 12 chòm sao trong năm nay.

Bạch Dương

2026 là năm Bạch Dương không thể đứng yên. Vận khí cho thấy sự bùng nổ về công việc và tham vọng cá nhân. Đây là thời điểm thích hợp để khởi động dự án mới, thi cử, hoặc thay đổi hướng đi sự nghiệp. Tình cảm có phần nóng lạnh thất thường; hãy học cách kiềm chế cái tôi để giữ hòa khí. Tài chính tăng dần về cuối năm.

Kim Ngưu

Năm của sự ổn định và xây nền. Kim Ngưu không bạo phát nhưng tiền bạc vững vàng. Những khoản đầu tư dài hạn hoặc kế hoạch tích lũy sẽ mang lại kết quả rõ rệt. Tình cảm tiến triển chậm mà chắc; người độc thân dễ gặp đối tượng phù hợp qua môi trường công việc. Hãy kiên nhẫn, năm nay thắng bằng sự bền bỉ.

Song Tử

Một năm nhiều thay đổi. Song Tử có thể đổi việc, đổi môi trường, thậm chí đổi cả quan điểm sống. Vận đào hoa khá mạnh nhưng đi kèm thử thách, đòi hỏi bạn rõ ràng trong cảm xúc. Tài chính có lúc thăng lúc trầm. Lời khuyên: đừng quyết định quá vội khi chưa suy tính kỹ.

Cự Giải

2026 xoay quanh gia đình và những mối quan hệ thân thiết. Cự Giải có xu hướng tìm kiếm sự an toàn và ổn định. Sự nghiệp tiến triển chậm nhưng chắc, có quý nhân giúp đỡ. Tình cảm ấm áp hơn nửa cuối năm. Hãy chăm sóc sức khỏe tinh thần, đó là chìa khóa để giữ vận khí tốt!

Sư Tử

Đây là năm để Sư Tử tỏa sáng. Cơ hội thăng tiến hoặc ghi dấu ấn cá nhân khá rõ rệt. Tuy nhiên, càng nổi bật càng dễ vướng thị phi, hãy cẩn trọng lời nói! Tình yêu có thể xuất hiện bất ngờ vào giữa năm. Tài chính tăng dần nhưng tránh đầu tư theo cảm xúc.

Xử Nữ

Một năm của sự sắp xếp lại của Xử Nữ có xu hướng loại bỏ những mối quan hệ không còn phù hợp. Công việc yêu cầu kỷ luật cao nhưng đổi lại là thành quả bền vững. Tình cảm thử thách trước khi ổn định. Đừng quá cầu toàn; linh hoạt sẽ giúp bạn nhẹ lòng hơn.

Thiên Bình

2026 nhắc Thiên Bình tìm lại trạng thái cân bằng giữa công việc và đời sống riêng. Vận tình cảm sáng hơn nửa cuối năm, đặc biệt với người độc thân. Tài lộc ổn định, có cơ hội hợp tác sinh lời. Sự nghiệp không quá đột phá nhưng có bước tiến chắc chắn.

Bọ Cạp

Năm của lột xác dành cho Bọ Cạp, bạn có thể trải qua một cú thay đổi lớn về tư duy hoặc định hướng. Tình cảm nên hướng đến sự ôn hòa. Học cách buông bỏ kiểm soát sẽ giúp mọi thứ êm dịu hơn. Tài chính cần quản lý chặt chẽ, tránh mạo hiểm cao.

Nhân Mã

Vận khí mang màu sắc du hành và học hỏi. Nhân Mã dễ có cơ hội đi xa, học thêm hoặc mở rộng mối quan hệ. Tình yêu đến qua giao tiếp và chia sẻ tri thức. Tiền bạc không thiếu nhưng cần kế hoạch rõ ràng để tránh hao hụt cuối năm.

Ma Kết

Ma Kết bước vào 2026 với nhiều trọng trách hơn. Công việc chiếm vị trí ưu tiên, có thể đi kèm thăng tiến. Tình cảm đòi hỏi sự nghiêm túc, những mối quan hệ hời hợt dễ khép lại. Tài chính tăng nhờ nỗ lực cá nhân. Hãy nhớ dành thời gian nghỉ ngơi!

Bảo Bình

Ý tưởng mới, kế hoạch mới, con người mới, năm nay Bảo Bình không muốn cũ kỹ. Công việc thuận lợi nếu bạn dám thử điều khác biệt. Tình cảm có bất ngờ thú vị vào khoảng giữa năm. Tài lộc cải thiện nhờ sự sáng tạo.

Song Ngư

Trực giác là kim chỉ nam của Song Ngư trong 2026. Bạn cảm nhận rất rõ ai thật lòng, ai không. Sự nghiệp tiến triển tốt nếu tin vào bản thân. Tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Tài chính ổn định, chú ý kiểm soát chi tiêu cảm xúc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo