Sự nghiệp âm nhạc tuột dốc, Cardi B giờ lấy gì để "soán ngôi" Nicki Minaj?

HHT - Từng được kỳ vọng là "Nữ hoàng nhạc Rap" thế hệ mới, Cardi B lại đang dần trở nên mờ nhạt với loạt sản phẩm không thành công. Album tiếp theo phải chăng là cơ hội cuối cùng để cô nàng cứu vớt sự nghiệp?

Cardi B bắt đầu nổi lên với bản hit Bodak Yellow - ca khúc đã làm khuynh đảo làng nhạc Âu Mỹ vào năm 2017. Bodak Yellow đã đưa cô từ một nghệ sĩ vô danh trở thành một trong những cái tên được bàn tán sôi nổi nhất trong làng nhạc Rap. Cardi B khi đó thậm chí được so sánh với những tên tuổi lớn như Nicki Minaj, được tung hô sẽ trở thành “Nữ hoàng nhạc Rap” tiếp theo.

Thừa thắng xông lên, Cardi B tiếp tục khẳng định vị thế của mình với album Invasion of Privacy (2018). Album đã đem về cho cô giải Grammys đầu tiên tại hạng mục Best Rap Album (Album nhạc Rap xuất sắc nhất). Đến năm 2020, Cardi B một lần nữa gây bão với siêu hit WAP hợp tác cùng Megan Thee Stallion. Ca khúc này đã tạo ra một làn sóng tranh cãi do lời hát có phần thô tục nhưng không ai có thể phủ nhận được độ phủ sóng mạnh mẽ của nó.

Dù đang “làm mưa làm gió” với siêu hit WAP vào năm 2020, Cardi B đáng tiếc không thể tận dụng được lợi thế này để tung ra album mới. Thay vào đó, người hâm mộ cô nàng chỉ nhận được những sản phẩm đơn lẻ mà không có sự bứt phá nào. Sự nghiệp của Cardi B bắt đầu cho thấy dấu hiệu chững lại. Các sản phẩm âm nhạc sau này của cô không còn gây tiếng vang lớn như trước.

Năm 2024, Cardi B đã liên tục hợp tác với nhiều nghệ sĩ để cho ra hàng loạt các sản phẩm âm nhạc như Putería hợp tác cùng Shakira, Put Em In The Fridge hợp tác cùng Peso Pluma và gần đây nhất là On Dat Money hợp tác cùng Rob49. Đây được cho là động thái nhằm "tạo nhiệt" mở đường cho album phòng thu tiếp theo, từng được Cardi B hứa hẹn sẽ ra mắt vào năm nay. Tuy nhiên, các sản phẩm đều không đạt được thành công như kỳ vọng và trở thành chuỗi bài hát "flop" liên tiếp của nữ rapper.

Từng được tung hô là "người thay thế" Nicki Minaj, Cardi B đã không tận dụng được tiềm năng của mình để duy trì sự kỳ vọng đó. Theo nhiều nguồn tin, các nhà sản xuất đã ngừng đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc của cô nàng do lợi tức thu về quá ít. Bên cạnh đó, chính Cardi B cũng bày tỏ sự thất vọng khi người hâm mộ thường xuyên phàn nàn về việc cô không ra album nhưng lại không ủng hộ các sản phẩm âm nhạc hiện tại của cô.

Album tiếp theo có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để Cardi B chứng minh được tài năng và sức hút của mình, đồng thời đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ, giới chuyên môn cũng như có lại được sự tin tưởng của các nhà sản xuất.

Trong bài đăng mới đây trên Instagram, Cardi B cho biết cô đang mang thai đứa con thứ ba. Thông tin này được nữ rapper đưa ra chỉ vài giờ sau khi cô tuyên bố đã nộp đơn ly hôn (lần thứ 4) với chồng - rapper Offset.