Sức hút của Lee Chae Min - nam chính series Netflix đình đám "Hierarchy"

HHT - Lee Chae Min vừa có màn trở lại gây chú ý cùng với bộ phim "Hierarchy". Mỹ nam Gen Z sở hữu sắc vóc nổi trội, cao gần 1m9, là hậu bối của Kim Soo Hyun. Anh cũng được fan K-Pop yêu thích khi đảm nhận vai trò MC của show Music Bank.

Hierarchy (Thứ Bậc) chính thức lên sóng vào 7/6. Bộ phim nhanh chóng gây sốt sau một ngày "trình làng" với loạt tình tiết gây sốc từ án mạng cho tới những mối quan hệ tình bạn, tình yêu trái ngang.

Dự án đình đám quy tụ loạt ngôi sao trẻ triển vọng thế hệ 2K của xứ sở Kim chi gồm: Lee Chae Min, Roh Jeong Eui, Kim Jae Won, Lee Won Jung, Ji Hye Won... Trong đó, nam chính Lee Chae Min gây chú ý với visual sáng bừng.

Trong phim, Lee Chae Min vào vai Kang Ha - nam sinh có thành tích xuất sắc, nhận suất học bổng của trường Trung học Jooshin. Đáng buồn, ngôi trường tư thục danh tiếng được quản lý bởi hệ thống phân chia giai cấp. Trong môi trường nơi con cái giới thượng lưu giữ địa vị cao, nam chính Kang Ha trở thành đối tượng bị cô lập vì gia cảnh bình thường.

Tuy nhiên, trái với sự khuất phục thường thấy, "cún con" Kang Ha ngây thơ, không biết sợ, hết lần này đến lần khác lấn lướt vào giới hạn của hội "trùm trường". Sau đó, Kang Ha tiết lộ thân phận là em trai của Kang In Han - học sinh có suất học bổng tiền nhiệm. Anh chàng mang theo hận thù bước vào Jooshin tìm kiếm chân tướng về cái chết bí ẩn của anh trai sinh đôi.

Lee Chae Min thành công khắc họa nhân vật Kang Ha với nét tươi sáng, ngây thơ, sau đó chuyển biến mượt mà qua bất cần, thách thức. Tuy nhiên, ở những cảnh cần cho thấy sự quyết tâm trong việc trả thù cho anh trai, hay những đấu tranh nội tâm phức tạp, Chae Min được khán giả đánh giá là chỉ ở mức ổn. Các phân cảnh tương tác giữa Kang Ha và Jung Jae Yi - "nữ hoàng" Trung học Jooshin cũng nhận về phản hồi tích cực từ netizen quốc tế.

Lee Chae Min được nhận định là sao nam trẻ tiềm năng của làng giải trí Hàn Quốc. Nam diễn viên Gen Z hoạt động trực thuộc Gold Medalist, "chung nhà" với Kim Soo Hyun, Seol In Ah, Choi Hyun Wook...

Mỹ nam được biết đến lần đầu năm 2021 nhờ vai diễn nhỏ trong Đẳng Cấp Thượng Lưu (High Class). Sau đó, nam diễn viên góp mặt trong loạt tác phẩm: Chạy Đến Bên Em Với Vận Tốc 493km (Love All Play), Hoàn Hồn 2 (Alchemy of Souls 2), Khóa Học Yêu Cấp Tốc (Crash Course in Romance)...

Tháng 3 vừa qua, Lee Chae Min xác nhận hẹn hò với nữ diễn viên Ryu Da In. Cả hai từng cùng hợp tác trong Khóa Học Yêu Cấp Tốc, nhưng không có love-line. Vì thế, Lee Chae Min và Ryu Da In thành đôi khiến công chúng bất ngờ, cảm thấy đáng yêu và nhiệt tình ủng hộ. Ngoài ra, nữ chính của Hierarchy - Roh Jeong Eui cũng là bạn thân của Ryu Da In.