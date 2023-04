Tác giả cuốn sách "Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa" khen ngợi bài hát của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền

HHT - Tác giả tiểu thuyết nổi tiếng “Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa” - Takuji Ichikawa khiến fan V-Pop thích thú khi chia sẻ lại một bài hát do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác.

Takuji Ichikawa - tác giả của cuốn tiểu thuyết Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa (tựa tiếng Anh: Be With You) bất ngờ đăng tải trên Instagram cá nhân ca khúc Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Nhà văn người Nhật còn dành lời khen “Đó là một bài hát hay” cho sáng tác của nam nhạc sĩ.

Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa là single mở màn cho EP Những Tổn Thương Đã Qua của Hứa Kim Tuyền, kể câu chuyện buồn về tình yêu với giai điệu nhẹ nhàng, da diết. Theo tiết lộ, nam nhạc sĩ lấy cảm hứng sáng tác ca khúc này từ phim điện ảnh Và Em Sẽ Đến chuyển thể từ tiểu thuyết Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa của Takuji Ichikawa, do Son Ye Jin và So Ji Sub thủ vai.