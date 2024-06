Tác giả nguyên tác Bridgerton lên tiếng khi phim "cua gắt" khiến fan bất bình

HHT - Trước chi tiết “cua gắt” trong mùa 3 của “Bridgerton”, các fan rất bức xúc và lên tiếng phản đối vì điều này đã khiến một nhân vật khác xa nguyên tác. Cuối cùng, tác giả Julia Quinn của bộ tiểu thuyết đã lên tiếng về sự việc này.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ trước nội dung

Mùa 3 của Bridgerton đã kết thúc với hạnh phúc viên mãn cho cặp đôi chính của mùa này là Colin và Penelope, đồng thời tạo tiền đề cho sự phát triển của một số nhân vật khác cho mùa phim tiếp theo. Trong mùa 3 này, một thành viên khác trong gia đình Bridgerton đã “ra mắt” - đó là Francesca Bridgerton, người con thứ sáu trong gia đình.

Trong bộ tiểu thuyết của tác giả Julia Quinn, tập truyện riêng của Francesca có tên When He Was Wicked. Tập truyện này kể rằng Francesca đã kết hôn với John Stirling, nhưng chẳng may anh qua đời sớm, để lại cô trở thành góa phụ khi còn rất trẻ. Michael Stirling là anh họ của John, người yêu thầm Francesca ngay từ lần đầu gặp mặt nhưng đã giấu kín tình cảm cho đến tận lúc này. Về sau, trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng Francesca đã có hạnh phúc mới với Michael.

Trong mùa 3 của Bridgerton, người xem chứng kiến Francesca kết hôn với John Stirling, hay còn gọi là Bá tước Kilmartin. Cuối phim, Francesca đã sẵn sàng cùng chồng về Scotland sống, nơi anh có một tòa lâu đài. Francesca được giới thiệu với Michaela Stirling - họ hàng của John, và cô có những biểu hiện mà người xem tin rằng cô cảm thấy rung động trước Michaela.

Chi tiết này đã khiến fan Bridgerton bức xúc, đặc biệt là các fan của bộ tiểu thuyết, bởi theo họ điều này đã khiến câu chuyện của Francesca khác quá xa nguyên tác. Không chỉ bởi vì bộ phim đã đổi Michael thành Michaela, đổi giới tính nhân vật này từ đàn ông sang phụ nữ, mà còn bởi bộ phim đã để Francesca rung động với người khác ngay khi cô vừa kết hôn với chồng mình.

Mới đây, tác giả Julia Quinn đã chia sẻ một lời nhắn dài trên Instagram, đề cập đến sự việc này. Khi Bridgerton được chuyển thể thành phim, tác giả Julia Quinn đã cam kết rằng thế giới Bridgerton sẽ trở nên đa dạng và hòa nhập hơn khi các câu chuyện từ các trang sách bước lên màn ảnh. “Nhưng việc chuyển đối giới tính của một nhân vật chính là một thay đổi lớn, vì vậy khi Jess Brownell lần đầu tiếp cận tôi với ý tưởng biến Michael thành Michaela cho bộ phim, tôi cần thêm thông tin trước khi đồng ý”. Được biết, Jess Brownell là nhà sản xuất phim Bridgerton.

Tác giả Julia Quinn nói rằng cô và nhà sản xuất phim Bridgerton đã thảo luận rất lâu về đề xuất thay đổi này và cuối cùng tác giả đã đồng ý vì tin tưởng vào tầm nhìn của bên sản xuất phim dành cho Bridgerton. Tác giả cũng nói thêm rằng cô muốn đảm bảo bộ phim “có thể giữ đúng tinh thần của cuốn sách và của các nhân vật”. Do đó, dù tình tiết phim có thay đổi, thì tác giả Julia Quinn tin rằng đây vẫn là câu chuyện cảm động và đau lòng nhất trong phim, giống như tập truyện When He Was Wicked luôn là câu chuyện lấy nước mắt nhiều nhất trong bộ tiểu thuyết Bridgerton.

Kết thúc lời nhắn nhủ, tác giả Julia Quinn nói rằng cô đã nghe thấy những lời phản hồi của các độc giả và cảm ơn họ vì sự tận tâm đối với bộ sách cũng như loạt phim Bridgerton. Đồng thời, cô cũng đảm bảo với các fan rằng dù câu chuyện diễn ra như thế nào thì nó cũng sẽ “đẹp và cảm động”. Do đó, cô mong các fan hãy cho cô và nhà sản xuất phim một chút niềm tin khi họ tiếp tục thực hiện mùa phim tiếp theo.

Mùa 3 Bridgerton đã có trọn bộ 8 tập trên Netflix. Mùa 4 chưa có ngày ghi hình cụ thể, nhưng chắc chắn sẽ được tiến hành.