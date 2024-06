Deadpool & Wolverine: Ngoài bộ đôi phá đảo còn có siêu anh hùng nào nhập hội?

HHT - Là bộ phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) duy nhất ra mắt trong năm nay, “Deadpool & Wolverine” được cho là có nhiều biến thể siêu anh hùng sẽ xuất hiện.

Deadpool & Wolverine đào sâu khái niệm đa vũ trụ khi đề cập đến Cơ quan Phương Sai Thời gian (TVA) - tổ chức chịu trách nhiệm giám sát các dòng thời gian trong miniseries Loki. Do đó mà khán giả đang đua nhau suy đoán về các Biến Thể siêu anh hùng sẽ xuất hiện trong phim.

Lady Deadpool

Với sự xuất hiện của biến thể Deadpool trong hình dạng chú chó có tên Dogpool, nhiều fan đoán rằng Kidpool, Headpool và Lady Deadpool cũng góp mặt trong phim. Bởi lẽ họ chính là các thành viên của biệt đội Deadpool Corps cùng với Deadpool.

Trong clip quảng bá mới nhất cho Deadpool & Wolverine, hình ảnh một đôi chân mà nhiều người chắc chắn rằng thuộc về Lady Deadpool cũng đã xuất hiện. Tuy nhiên, danh tính diễn viên thủ vai là một bí ẩn. Lady Deadpool có thể được thể hiện bởi Blake Lively - vợ của Ryan Reynolds hay thậm chí là Taylor Swift khi người hâm mộ phát hiện ra cô xuất hiện gần phim trường Deadpool & Wolverine cùng đạo diễn Shawn Levy?

Mobius M. Mobius

Trong các trailer của Deadpool & Wolverine, người lãnh đạo TVA hiện tại là Paradox. Nhưng trong nguyên tác truyện tranh, Paradox chỉ là một cái tên khác của Mobius M. Mobius (Owen Wilson). Nhiều fan cho rằng Mobius chắc chắn sẽ góp mặt, đặc biệt là khi nhân vật đóng vai trò quá quan trọng trong quá trình cứu cả dòng thời gian của Loki.

Hồi năm 2022, Owen Wilson bị phát hiện đã đến London - nơi Deadpool & Wolverine đang ghi hình. Những tin đồn về việc TVA góp mặt trong phim đã được tiết lộ từ trước khi cả trailer ra mắt. Phải chăng sẽ có đến hai tổ chức TVA thuộc hai vũ trụ khác nhau cùng tồn tại?

Loki

Không khó để những người hâm mộ cuồng nhiệt của MCU nhìn ra con quái vật Alioth trong trailer Deadpool & Wolverine. Trong loạt phim Loki, Alioth là tay sai của He Who Remains. Sau Cuộc chiến Đa vũ trụ (Multiversal War), con quái thú ở lại Hư Không (Void) để canh giữ Pháo đài ở Tận cùng Thời gian của He Who Remains.

Sau khi Loki trở thành người bảo vệ dòng thời gian mới, số phận của Alioth là một dấu hỏi lớn. Với việc con quái thú này xuất hiện, khả năng Loki của Tom Hiddleston góp mặt cũng là rất cao.

Doctor Strange

Trong trailer, người xem dễ dàng nhận ra Deadpool và Wolverine nhảy vào một cổng dịch chuyển không gian của Doctor Strange. Từ đó mà có giả thuyết cho rằng Stephen Strange sẽ xuất hiện ở cuối phim hoặc trong after-credit để đưa hai nhân vật thẳng đến Battleworld trong Avengers 5.