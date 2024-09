Tâm bão số 3 đã đi qua Hà Nội nhưng mưa lớn vẫn sẽ tiếp diễn

HHT - Theo PGS.TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến hết đêm 7/9, các khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, bao gồm cả Hà Nội vẫn sẽ chịu tác động của gió mạnh từ cơn bão số 3. Từ sáng 8/9, khi bão di chuyển sâu vào đất liền và đi về hướng Tây, cường độ sẽ suy giảm thành áp thấp nhiệt đới và tan dần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết dự báo đến 10h ngày 8/9, vị trí tâm bão Yagi trên đất liền phía Tây Bắc Bộ. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km/h. Đêm cùng ngày, bão Yagi suy yếu và tan dần trên khu vực Thượng Lào.

Theo dự báo, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ tối 7/9 đến sáng ngày 8/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Chiều và đêm 8/9 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cho tới ngày 9/9, mưa lớn ở Bắc Bộ cũng như khu vực Hà Nội mới có xu hướng giảm dần.

Phía Tây Bắc Bộ từ tối 7/9 đến sáng 9/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Dự báo đến ngày 10/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có thể xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên trên các sông từ 2 đến 6m.

Tính đến 23h45' ngày 7/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết từ 7h đến 19h ngày 7/9, trên địa bàn Hà Nội có 1 người tử vong do cây đổ trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy và 3 người bị thương. Nạn nhân tử vong là G.C.M. (22 tuổi, quê Hưng Yên). Như vậy, tính từ ngày 6/9 đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội có 3 người tử vong và 7 người bị thương do mưa bão. Đến 19h 7/9, Hà Nội có 6 xe máy và 13 ô tô hư hỏng do bão; hơn 2.450 cây đổ và hơn 270 cành gãy.