Tân Binh Toàn Năng: Cường Bạch nỗ lực vượt qua "cái bóng" quá khứ, phong độ như thế nào?

HHT - Cường Bạch bày tỏ quyết tâm vượt qua "cái bóng" của quá khứ khi tham gia "Tân Binh Toàn Năng". Tuy nhiên, nam tân binh lại thể hiện phong độ không ổn định, liên tục thay đổi thứ hạng sau các vòng sát hạch khiến người hâm mộ lo lắng.

Thí sinh Cường Bạch tên thật Bạch Hồng Cường, sinh năm 2000 tại thành phố Vinh - Nghệ An. Đến với Tân Binh Toàn Năng, Cường Bạch được đánh giá là một "tân binh khủng long" bởi từng lọt Top debut tại chương trình "sống còn" Vote For Five và làm thực tập sinh tại Hàn Quốc.

Thế nhưng, tân binh Gen Z khiến khán giả nghi ngại khi theo dõi màn thể hiện sau ba vòng sát hạch đầu tiên.

Với phần "bung skill" hát, rap, nhảy tại buổi tuyển chọn offline, Cường Bạch được ban giám khảo xếp vào lớp B. Tuy nhiên, sau kỳ sát hạch đầu tiên, anh khiến ban giám khảo và huấn luyện viên phải cân nhắc hạ bậc với lý do: “Bạn đang có một tư duy hơi khô và khó tiếp thu. Bạn cần một bài học để hiểu được là bạn đang ở đâu để có thể vực dậy”.

Khi nhận kết quả vào lớp C, Cường Bạch thừa nhận: “Đối với phần hát thì mình quên lời, trình diễn cũng hơi lơ là. Tự bản thân mình cảm thấy chưa làm nó một cách trọn vẹn, đã làm mọi người thất vọng”.

Đến kỳ sát hạch lần 2, Cường Bạch lấy lại phong độ và được thăng hạng trở lại lớp B. Tân binh sinh năm 2000 chia sẻ bản thân vẫn đang cố gắng luyện tập trong khả năng: “Với tiêu chuẩn của em ngày xưa thì em sẽ không bao giờ cho phép mình làm ở một mức không tốt hoặc bình thường mà luôn phải làm tốt nhất. Bây giờ thể lực không cho phép nên em đã làm hết sức có thể rồi. Nhiều khoảnh khắc chân em muốn khuỵu xuống nhưng mà em vẫn đứng thẳng được thì em cảm thấy mình đang cố gắng rồi”.

Sau phần thể hiện cùng nhóm ở kỳ sát hạch lần 3, Cường Bạch được ban giám khảo đánh giá "đã làm rất tốt". Trên cương vị một trưởng nhóm, Cường Bạch khiến khán giả bất ngờ với thái độ thi đấu nghiêm túc và tinh thần bảo vệ các thành viên. Cường Bạch chia sẻ: “Mình muốn tất cả mọi người đều phải được khen, dù không lên hạng thì cũng không có ai bị loại”, “Nhóm của em thiếu kết nối, thiếu kỹ năng nhưng mà cười nhóm em thì không được”.

Dẫu vậy, một số ý kiến cho rằng Cường Bạch đang có phong độ không vững, thậm chí "tụt dốc" tại Tân Binh Toàn Năng so với những cuộc thi anh từng tham gia trước đó. Khi được hỏi về người muốn đối đầu, Cường Bạch chia sẻ: “Đối thủ mà em muốn vượt qua nhất là Cường Bạch của ngày xưa, còn bây giờ bủa vây bởi nhiều nỗi sợ, sợ mình không phù hợp”.

Từng là thành viên của nhóm nhảy B-Wild, Cường Bạch gây ấn tượng bởi khả năng nhảy cuốn hút và visual "nét căng". Năm 2018, anh rời nhóm nhảy sang Hàn Quốc thực tập, có kế hoạch debut trong nhóm nhạc nam 7 thành viên. Dù lọt vào Top cuối cuộc thi We Will Debut của công ty RBW, Cường Bạch phải dừng bước ngay trước thềm ra mắt.

Trở về Việt Nam, trai đẹp tiếp tục đầu quân vào công ty giải trí Việt - Hàn IF Entertainment nhưng một lần nữa “lỡ hẹn”. Năm 2022, Cường Bạch gây chú ý khi trở thành một trong 6 thành viên chiến thắng tại Vote For Five, song nhóm lại không được ra mắt.

Liên tục “sảy chân” trước thềm debut, khi đến với Tân Binh Toàn Năng, Cường Bạch chia sẻ: “Em muốn đây sẽ là chương cuối cùng trong hành trình chinh phục ước mơ cả tuổi thanh xuân của em để em có thể trở về nơi em xứng đáng thuộc về”.